La cadena LOCK & enjoy! repite en Madrid con una nueva consigna electrónica diseñada para facilitar el viaje a los turistas

Concluye el trimestre con diez centros firmados, cerca de 3.500 reservas recibidas desde el 1 de enero de este año, un 150% de incremento de facturación y un 72% de clientes internacionales La empresa LOCK & enjoy!, especializada en prestar servicios dentro del sector de las consignas inteligentes, ha inaugurado su segundo local en Madrid que permitirá a los turistas y viajeros en la ciudad, guardar su equipaje con total seguridad durante las horas o los días que dure su estancia en la ciudad.

El nuevo establecimiento de la compañía, que es el séptimo que entra en funcionamiento, se ubica en la zona más céntrica y vitalista de Malasaña, en la Calle de la Palma, número 8. El nuevo local, que se abre bajo el sistema de franquicia, ofrece 45 metros cuadrados entre superficie útil destinada a la actividad y almacén del staff.

Gracias a este nuevo servicio, los visitantes de este céntrico barrio de Madrid podrán beneficiarse de la custodia automática de sus maletas y objetos de valor, durante las 24 horas del día y todos los días del año. "La recuperación vivida por el turismo en España durante los últimos meses, y las excelentes expectativas turísticas a partir de esta primavera, ha posibilitado lograr diez locales de la marca en tan solo dos años, y tener grandes previsiones" ha afirmado Víctor Salgado, CEO de la compañía.

La nueva franquicia será impulsada porAdrián García y Cecilia Rojo, empresarios asturianos, con experiencia en distintos sectores de actividad, y que apuestan ahora por la Start-Up tecnológica sevillana LOCK & enjoy! convencidos de las ventajas de invertir en un negocio que puede ser gestionado a distancia.

En este caso, la ubicación elegida ha sido Malasaña, uno de los barrios más atractivos de Madrid, especialmente para el turista, con una amplia oferta de ocio, cultural, restauración y comercio, tanto de día como nocturna.

En concreto, la compañía prevé cerrar el ejercicio con, al menos, 15 unidades repartidas por todo el territorio español y liderar el sector de las Consignas Inteligentes a partir de 2023. En el corto plazo, la compañía ya ultima los detalles de la apertura de tres nuevos centros en Las Palmas de Canarias, Málaga y Valencia.

En cuanto a la demanda de su servicio, sus fundadores la consideran un éxito. "Desde el pasado 1 de enero la compañía ha recibido 3.500 reservas de clientes gracias a su expansión, se ha incrementado la facturación un 150% con respecto al año anterior, y LOCK & enjoy ya cuenta con un 72% viajeros internacionales" afirman Víctor Salgado y Manuel Rodrígues, cofundadores de LOCK & enjoy!. Se trata sobre todo de viajeros que hace su check out del hotel o de un apartamento turístico a media mañana y, en muchos casos, aún tiene bastantes horas hasta la salida de su vuelo.

Para evitar estar todo el día recorriendo la ciudad con su maleta a cuestas, este sistema permite por 6,90 euros al día -para una maleta de cabina y una mochila-, hasta los 15,90 euros si se trata de una maleta más grande y por ejemplo una mochila, disponer de un espacio en el que dejar custodiado el equipaje, y con la comodidad de poder dejarlo tanto alguno de los puntos de ocio, culturales o comerciales más atractivos de la ciudad como cerca de algunas de las estaciones de tren de mayor tráfico como Atocha en Madrid o Santa Justa en Sevilla.

Nuevos servicios de reserva de actividades de ocio y cultura sin costes añadidos:

Además, y pensando en sus clientes, LOCK & enjoy! ha firmado recientemente un acuerdo con dos de las principales plataformas internacionales de reserva de actividades, visitas y excursiones, -Civitatis o City Sightseeing- ambas líderes en su sector de actividad. A través de estos acuerdos, la compañía facilita la compra de tickets para una amplia gama de opciones de entretenimiento y turismo, desde excursiones a sitios de interés próximos a la ciudad en la que se alojan hasta visitas culturales, deportivas y experiencias gastronómicas, opciones atractivas e innovadoras para todas las edades y estilos de vida. Y todo ello, con la ventaja adicional, es que para el consumidor, esta nueva oferta no tiene costes extras.

Tecnología en todo el proceso:

El funcionamiento de este servicio no puede ser más sencillo gracias a la tecnología implementada. Sus fundadores, los emprendedores Víctor Salgado y Manuel Rodríguez, han diseñado un modelo de negocio en el que la tecnología es clave. El cliente, durante el periodo de tiempo reservado vía online de su taquilla, puede entrar y salir del establecimiento LOCK & enjoy! todas las veces que lo necesite durante las 24h, del día y los 365 días del año.