Tener unos labios hidratados, suaves y voluminosos es posible con esta mascarilla labial nocturna, incluso en invierno

Se trata de Overnight Soft + Smoth Lip treatment, una mascarilla nocturna para los labios hidratados de la firma Transparent Lab, una fórmula que va más allá del clásico bálsamo labial y que tras una sola aplicación consigue reparar e hidratar intensamente los labios mientras se duerme, devolviéndoles su aspecto original para lucir unos labios increíblemente hidratados y suaves a la mañana siguiente. ¿Qué tiene esta mascarilla labial que está causado tal furor?

La cuestión es que, en realidad, encontrar un buen bálsamo labial no es tan fácil. Muchos hidratan en el momento, pero no solucionan unos labios permanentemente secos y los que sí lo hacen, suelen tener una textura pegajosa que no resulta la más cómoda. Aquí es donde entra en juego el hecho de que, en realidad, Overnight Soft+Smooth Lip Treatment es una mascarilla de uso nocturno, por lo que tiene más tiempo para hacer su trabajo y no "estorba" durante el día.

Tiene una textura bastante diferente a la de cualquier otro bálsamo, es más gruesa y espesa, pero se desliza a la perfección y no resulta tan pegajosa como otros cosméticos similares. Con una única capa, hay más que suficiente para que haga su función de mascarilla nocturna, resultando ligera y agradable, y despertando con unos labios supersuaves y sin grietas.

Repara, no solo hidrata Su fórmula a base de activos hidratantes como el ácido hialurónico de alta penetración consigue llegar hasta las capas más internas para hidratar profundamente los labios desde el interior, recuperando los niveles de hidratación óptimos a la vez que mejorando visiblemente la forma y volumen. Su fórmula también se combina con ceramidas, las responsables de reparar, regenerar y proteger el aspecto de los labios, además de evitar la deshidratación y la sequedad. Gracias a ellas los labios se mantienen suaves y lisos. De hecho, hasta tiene un cierto efecto pump, por lo que los labios se ven un poco más rellenitos.

Se aplica por la noche Ideal para todo tipo de pieles, se trata de una mascarilla labial que se aplica por la noche en una generosa capa y se deja actuar hasta el día siguiente, ya que durante estas horas del día es cuando la piel se renueva y los productos cosméticos actúan a un nivel más profundo. A la mañana siguiente los labios están más hidratados, suaves y nutridos, listos para un nuevo día. No solo hidrata y evita las grietas y el aspecto y textura secos, sino que previene las arruguitas de la comisura, dejando toda la zona fresca y rejuvenecida.

Lo que dicen de Overnight Soft + Smooth Lip Treatment Los consumidores de la marca aseguran que con una sola aplicación a la mañana siguiente han notado sus labios increíblemente hidratados, bonitos y con más volumen. María Isabel García Franco: "increíble, no esperaba que hidratase tanto, al probarlo no me gustó mucho la densidad del producto, me parecía poco espeso y que se iría enseguida. Pero lo cierto es que lo aplicas y por la mañana están muy hidratados, y con el paso de los días notas la hidratación extra nocturna".

Alba Genial: "Me parece una pasada en una noche te hidrata mucho!"

Sonsoles Godoy: "Muy recomendado, hidrata los labios que da gusto. Yo me muerdo las pielecitas y si no fuera por él tendría los labios destrozados. Me levanto con ellos como nuevos".

Se puede encontrar Overnight Soft + Smooth Lip Treatment y muchos más increíbles productos de la marca en la web de Niche Beauty Lab y en las perfumerías Primor. Recuperar la hidratación, suavidad y volumen de los labios a la mañana siguiente es posible.