La nueva colección de Masum Karimi inspirada en la reina Caterina de Médici y el renacimiento contemporáneo

La moda femenina se encuentra en constante cambio con propuestas innovadoras y muy creativas. A su vez, las mujeres demandan una moda más creativa que se adapte a la perfección a su figura. En respuesta a esta demanda creciente, firmas de moda femenina como Masum Karimi, han sabido adaptar sus propuestas a las curvas femeninas ofreciendo una moda artesanal y creativa a través del modelo made to measure y made to order. La marca ubicada en Madrid, ha lanzado recientemente su última colección de primavera verano, inspirada en la reina Caterina de Médici, quien pasó a la historia por ser una mujer resiliente y transgresora. La colección toma matices de la personalidad de la reina caracterizada por su rol independiente y empoderada y las materializa en propuestas que destacan por su diseño y tejidos.

Colección primavera-verano La moda y el arte siempre han sido influenciados por la historia y la cultura, como tal, lo es la colección de Masum Karimi inspirada en Caterina de Médici. La colección no solo es un homenaje al estilo de Caterina de Médici, sino que también representa una fusión entre el pasado y el presente. La marca, para el desarrollo de la colección, ha cogido elementos de la época como golas de puño y cuello a la vez que pecheros de organza fina para incluirlo en sus nuevos diseños que siguen su estilo personal. La colección presenta piezas únicas que combinan diferentes texturas para recrear los matices de la personalidad romántica y a su vez resiliente. Cada pieza de la colección se ha realizado en el taller propio de Masum Karimi de la mano de las artesanas. Un detalle a tener en cuenta es que la empresa busca crear conciencia acerca del desarrollo local, mediante el trabajo de un equipo de artesanos en el atelier de Madrid. Desde vestidos y capas hasta camisas, pantalones, chaquetas y chalecos, la colección que ofrece Masum Karimi es diversa para vestir tus eventos de temporada. La firma ha utilizado técnicas y materiales modernos para crear estas piezas inspiradas en el Renacimiento, lo que hace que la colección sea creativa y contemporánea a la vez. En la elaboración de los diseños, han utilizado tejidos lisos y estampados transformados en cortes geométricos. Cada opción es única y posibilita una buena combinación con cualquier tipo de prenda seleccionada. Con esta colección, la marca continúa ofreciendo a sus clientes prendas que combinan la elegancia y el estilo atemporal con la atención al detalle y el trabajo artesanal que los ha posicionado como una de las firmas más prometedoras en el mercado de la moda femenina.

Un concepto de moda que promete La marca no solo se centra en ofrecer una producción de alta calidad, sino también pregonar un concepto propio y transgresor. En esa línea, Masum Karimi desarrolla su trabajo aplicando una serie de valores específicos, que la sostienen como una firma que ha entrado en el sector para quedarse. Algunos de ellos son la honestidad, buenas prácticas, trabajo artesanal, experiencias compartidas con los clientes, estilo elegante, estampados originales, acabados impecables y calidad en materiales. La marca ofrece colecciones para que sus clientes puedan acceder a ellas. Siguiendo el modelo Made to Order y Made to Measure, las colecciones de la casa se realizan para que no haya límite de talla y una producción harmonizada con la demanda. Enfoques creativos que tratan de combinar elementos de la producción artesanal con la demanda cambiante del presente.