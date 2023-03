​Mireia Prat, campeona del Santander Golf Tour San Sebastián

Mireia Prat ha logrado su cuarta victoria en el Santander Golf Tour, tras una jornada final de 71 golpes. Un bogey al inicio de la vuelta, despertó a Prat, que encadenó cuatro birdies en los hoyos 5, 6, 8 y 9, y un bogey en el hoyo siete, y permitió a Mireia acabar los nueve primeros hoyos, con menos dos en el día, y líder en solitario por delante de Paz Marfá y Maho Hayakawa.



En los nueve segundos hoyos, Paz alternó bogeys y birdies, para finalmente acabar en tercera posición, al igual que la jugadora local Irene Rollán, cuyo caddie esta semana ha sido Javi Urquizo, ex caddie de Carlota Ciganda. En el penúltimo partido, Mireia tropezó en los hoyos 12 y 13, para luego conseguir un importantísimo birdie en el hoyo 15 que le permitió llegar al tee del hoyo 18 con tres golpes de ventaja sobre Amaia Latorre, que terminó segunda en solitario. Prat, a pesar del bogey en el hoyo 18, par tres, logró con una vuelta de par (71 golpes) su segunda victoria en tierras donostiarras tras su victoria en 2019 en Basozabal.

Prat se mostró radiante tras la entrega de premios: “No conocía el campo y me ha encantado. Ayer fue un día muy diferente porque sopló más el viento. Han sido dos días muy exigentes, pero he fallado muy poco y eso ha sido la clave. El único pero que me pongo es el putt, pero he jugado muy sólida y estoy muy contenta en general”.

“La verdad es que disfruto mucho jugando el Santander Golf Tour, porque son campos en muy buenas condiciones, quiero agradecer a Banco Santander todo su apoyo, porque ya son muchos años detrás, y tanto las que empiezan ahora como las que llevamos muchos años, estamos muy agradecidas por ello” aseguraba Mireia.

“Es una victoria muy especial porque mi pareja también vino de caddie hace cuatro años en la victoria de Basozabal, y además, me hace especial ilusión ganar aquí por Amaia y Jesús Arruti, fue por ellos por los que empecé a jugar al golf, y es por eso por lo que les dedico esta victoria” concluyó Prat.

La vitoriana Amaia Latorre fue segunda en solitario, y la jugadora local Irene Rollán y la catalana Paz Marfá, fueron terceras, con un resultado total de más cuatro. La madrileña María Herráez y la inglesa Ana Dawson completaron las cinco primeras posiciones.

La siguiente prueba del Santander Golf Tour será en Burgos, los días 19 y 20 de abril en Golf Lerma. El Santander Golf Tour es una apuesta firme de Banco Santander por el golf femenino profesional y cuenta con el apoyo de Santander Private Banking, Carmignac y HSN, como patrocinadores, y con RSM, como colaborador. Estrella Damm, Homenaje, Ms Worker y Wilson Golf son proveedores preferentes. La Real Federación Española de Golf junto con el resto de las federaciones territoriales por donde pasa el circuito suman el resto de los apoyos imprescindibles para la celebración de este tour.

El Santander Golf Tour cuenta con web propia: santandergolftour.es Asimismo, será retransmitido a través de múltiples canales, entre otros Teledeporte, Movistar + Golf, Andalucía TV, Esport 3 y La Liga4Sports.