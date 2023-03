La app Ommnio como solución de control horario para la empresa y el empleado

El control horario exige un procedimiento tedioso de gestionar para las compañías, pero de carácter obligatorio porque así lo establece la legislación española. Habitualmente, es el departamento de Recursos Humanos quien se encarga de supervisar los procesos de registro de hora de inicio y finalización de la jornada laboral, así como los descansos.

En este sentido, la aplicación Ommnio ofrece soluciones de reporte horario que complementan su porfolio de servicios de comunicación y coordinación con los empleados.

La importancia de contar con un sistema de control de horas Con el objetivo de evitar el fraude de tener a empleados haciendo más horas de las reglamentarias, se estableció una normativa española que determina la obligatoriedad de registrar las entradas y salidas de los empleados, así como los descansos. En equipos distribuidos o que no están físicamente en un lugar propio de la empresa (empresas de limpieza, jardinería, seguridad) el registro horario se convierte en un reto porque no hay un lugar específico donde el empleado pueda reportar sus entradas y salidas. La solución de Ommnio está diseñada para instalarse en el móvil personal del trabajador, lo que facilita el despliegue y el reporte flexible de los empleados. A la vez, Ommnio garantiza la protección de datos de los empleados, porque el registro en la aplicación puede hacerse sin disponer de ningún dato de contacto (ni email ni teléfono), vía un código QR, y la aplicación nunca geolocaliza, asegurando que la empresa no tiene la capacidad de monitorizar el móvil personal del empleado.

La empresa no solo debe tener en cuenta el registro horario de los empleados, sino que debe disponer de informes no manipulables para el supuesto de recibir una inspección. Ommnio facilita tanto los informes personales del registro de cada empleado a título individual, como la capacidad de exportar esos registros de manera global a terceros sistemas, como ERPs.

Una solución eficiente para el registro de la jornada laboral Ommnio tiene un alto índice de uso por parte de los usuarios porque permite enviar notificaciones al móvil del trabajador en el momento teórico en que este debe entrar o salir del trabajo. Estas notificaciones sirven a modo de recordatorio, de manera que la tasa de olvidos al registrar es prácticamente despreciable. Además, es un sistema muy sencillo: el usuario solo debe pulsar un botón cuando entra y el mismo botón al salir.

El registro horario es solo una más de las funcionalidades que Ommnio ofrece en su porfolio. En su objetivo de conectar a los empleados "sin escritorio", los "esenciales" o que no trabajan en una oficina, Ommnio ofrece una amplia variedad de funcionalidades de comunicación y coordinación: grupos de chat abiertos, grupos de difusión, confirmación de lectura de documentos, firma digital, canal denuncias y automatización de procesos con chatbots con Inteligencia Artificial.