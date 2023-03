El sector del Rent a Car se prepara para atender a sus usuarios con normalidad y FENEVAL recomienda reservar su vehículo con antelación de cara a Semana Santa y verano

Las reservas turísticas para esta nueva temporada de Semana Santa ya superan en un 30 % las registradas en el año 2019.

FENEVAL también ha insistido en la necesidad de reconocer el papel de los vehículos de alquiler con conductor en la Ley de Movilidad Sostenible, contemplando su carácter de movilidad compartida.

La Federación Nacional de Vehículos con y sin conductor, FENEVAL, ha insistido en la necesidad de que los usuarios reserven con la mayor antelación posible su coche de alquiler para esta Semana Santa 2023. Así lo señaló su presidente, Juan Luis Barahona, en un desayuno con periodistas celebrado el 28 de marzo en Madrid.

El presidente de la Federación ha hecho hincapié en que el sector RAC continúa trabajando por recuperar la estabilidad total del mercado y ofrecer una plena disponibilidad de vehículos a los usuarios. “El mercado y la disponibilidad de la flota se está recuperando paulatinamente, pero, insistimos, los usuarios deben anticiparse y reservar su coche de alquiler lo más rápido posible”, ha señalado.

En este contexto, el presidente de la patronal nacional de las alquiladoras ha lanzado un mensaje claro a los clientes: la reserva anticipada de sus coches de alquiler, no solo ante los altos picos de demanda para Semana Santa, sino, además, para la próxima temporada estival, la cual, se prevé, afiance la recuperación plena del ecosistema turístico español, especialmente en aquellos destinos nacionales con un mayor nivel de demanda como las islas o la Costa del Sol.

Según datos ofrecidos por el Gobierno, “las reservas turísticas para esta Semana Santa ya superan en un 30 % a las registradas en el año 2019, último ejercicio antes de que estallara la pandemia de la Covid-19. Además, el turista que llegue a nuestro país gastará de media más de lo que lo hacía en el propio 2019, concretamente, 23 € más”, ha señalado Barahona. Unos datos positivos que no hacen sino confirmar que la Semana Santa 2023 será un anticipo de lo que se espera para los meses de verano. “Según nos hace llegar la misma fuente, la ocupación turística para este verano se situará entre el 72 y el 80 %”, ha añadido el presidente de FENEVAL.

Por ello y, ante una llegada masiva de turistas -procedentes, principalmente, de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos-, desde la Federación Nacional de Vehículos con y sin Conductor ven más necesario que nunca que los usuarios tengan esa capacidad de anticipación. Del mismo modo, insisten en la necesidad de que los fabricantes continúen respetando el porcentaje del 20 % del total de las ventas de Vehículos Nuevos (VN) al Rent a Car (RAC).

Ley de Movilidad Sostenible En el desayuno de prensa se aprovechó para aplaudir, una vez más, la definición de ‘movilidad’ como un “derecho social de toda la ciudadanía” dentro del texto del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. No obstante, se ha vuelto a poner de relieve la disconformidad de la Federación con la ausencia de las VTC, las cuales no han sido incorporadas al texto como opción de movilidad compartida. En este sentido, se ha indicado que las VTC son claramente un servicio de movilidad compartida y “los empresarios estamos haciendo grandes esfuerzos por incorporar vehículos menos contaminantes, al tiempo que se está invirtiendo con gran intensidad para impulsar la electrificación de las flotas en las grandes ciudades”. Por ello, "nos hemos dirigido al Gobierno y a los grupos parlamentarios para solicitarles que la normativa también reconozca el papel que juega el alquiler de vehículos con conductor”, ha considerado Barahona.

Del mismo modo, el representante de FENEVAL ha insistido en que dicha normativa reconozca de manera explícita la obligación legal de dar un coche de sustitución al ciudadano de similares características al suyo propio cuando este sea el perjudicado de un golpe o accidente. “La aplicación efectiva de esta medida ya está establecida en la vigente regulación, en concreto, en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y de forma reiterada por distintas sentencias judiciales, pero parece necesario que se reconozca literalmente en la Ley, para que este derecho se vea aplicado realmente por las aseguradoras”, ha apuntado Barahona.

Un mensaje que ha valido para que FENEVAL también ponga sobre la mesa su demanda histórica sobre la equiparación del IVA/IGIC al resto del sector turístico, que tributa con un IVA reducido del 10 % (o 3 % de IGIC en las Islas Canarias), mientras que el Rent a Car, en cambio, tributa a un régimen del 21 %. “No tiene sentido que los alquiladores sigan tributando a un 21 % cuando el 85 % de su actividad está directamente relacionada con las contrataciones turísticas”, ha añadido.

Del mismo modo, FENEVAL ha solicitado la aceleración de la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible con el fin de que esta pueda ser aprobada antes de la celebración de las próximas elecciones nacionales, previstas previsiblemente para finales de este año. Al igual, han señalado que “es necesario repensar la fiscalidad aplicada a la movilidad al trabajo para incluir los servicios de movilidad en la retribución flexible”.

Electrificación de flotas de alquiler Al respecto de la electrificación de la flota RAC, a pesar de que el peso de los vehículos eléctricos continúa siendo más débil del esperado, la Federación ha querido hacer hincapié en la labor que desde el sector se está llevando a cabo para su introducción en el mercado, aunque la demanda de estos por parte de los usuarios siga a la baja.

“El Gobierno debe poner en marcha un calendario con acciones definidas para asegurar que alcanzaremos los ambiciosos objetivos establecidos sobre el despliegue de infraestructura de recarga en nuestro país”, ha comentado Juan Luis Barahona, quien, además, ha sumado que “deben ampliarse los planes de ayudas a la compra de esos vehículos eléctricos, ya que no se adaptan a la realidad de las empresas de alquiler”, así como la urgencia de “un abono de movilidad sostenible, de manera que, a quienes deseen achatarrar su vehículo, puedan optar por el Plan MOVES o por dicho abono que les permita usar diversos servicios de movilidad”. “Creemos necesario cubrir todas las necesidades que el usuario ya tenía satisfechas con el coche antiguo. Eso implica no solo la movilidad urbana, sino la interurbana, es decir, que el abono se contemple desde la micromovilidad y el transporte público urbano, pasando por el taxi y VTC, hasta el RAC, autocares y trenes de media distancia”, ha apuntado Barahona.

Al igual, la patronal señala la necesidad de realización de un estudio previo técnico y/o medioambiental sobre movilidad, especialmente en regiones como la Comunidad Valenciana, a fin de buscar la mayor eficiencia y un justo balance entre el número de vehículos que establece la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, y la infraestructura real existente para atender las específicas demandas del vehículo eléctrico.

En esta línea, el presidente de FENEVAL ha resaltado la importancia de mejorar los planes MOVES para aumentar la penetración de los vehículos electrificados. “Es primordial mejorar las cuantías que se abonan por los vehículos y reducir la obligación de mantener el coche en dos años. Además, el impulso a la implantación de una red de puntos de recarga en los nudos de transporte y en carretera es hoy en día, una necesidad imperiosa”.

En cuanto al contexto particular que viven Baleares y Canarias, el presidente, Juan Luis Barahona, ha propuesto que “se genere un anexo dentro del plan MOVES que permita a las compañías alquiladoras de vehículos con competencia en Baleares y Canarias acceder a los beneficios del mismo”. Un mensaje que la patronal de las alquiladoras de vehículos ha recalcado en diversas reuniones y encuentros con las Administraciones públicas, como el último mantenido con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas; Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía; Joan Groizard Payeras, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); y Elena Aparici Vázquez de Parga, directora general de Política Económica.

Más información FENEVAL, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos. Engloba a más de 800 empresas y representa a casi el 95% del sector de alquiladores en cuanto a cifra de facturación, con un parque de más de 500.000 vehículos y más de 20 millones de servicios al año. Aquí conviven desde las grandes compañías multinacionales hasta las muy pequeñas desde su creación en 1977. En estos más de 40 años se han convertido en la voz de la movilidad estando presentes en las principales mesas de negociación.