¿Por qué parece que no llegan nunca las subvenciones?, de la mano de cerodefectos

Existen abundantes líneas de ayudas públicas a las pymes y a los autónomos en España. Normalmente, son fondos de la Unión Europea, que tienen por objetivo hacer que el tejido empresarial en España se modernice, invierta, gane en ambición.

Con la pandemia, la Unión Europea puso en marcha un amplio plan de ayudas a las empresas: los llamados fondos Next Generation, que hace tiempo están en España. A este aluvión de subvenciones para pymes se le unirán pronto numerosas convocatorias de los fondos FEDER, FEADER y FSE.

Si existen tantas subvenciones, ¿por qué a la mayoría de pymes y autónomos no les llegan? Esta realidad constatada durante muchos años por los consultores de cerodefectos les llevó a poner en marcha un servicio de alerta de subvenciones específico para pymes. Un servicio que informa sobre todas las nuevas convocatorias específicas para pymes y autónomos, por comunidad autónoma.

Javier Hidalgo, CEO de cerodefectos, tiene claro que una información poco práctica es un primer obstáculo para la pyme, pero no el único. La propia tramitación de las ayudas, normalmente engorrosa y llena de laberintos burocráticos, suele desanimar a los pequeños empresarios. "Las subvenciones son como el juego de la oca", cuenta Javier Hidalgo, "crees que vas bien, que vas ganando, y al final caes en la casilla en la que no debías caer. Y eso echa por tierra todo el trabajo".

Es sorprendente que, con la amplísima oferta de subvenciones disponibles para pymes, estas no profesionalicen su gestión. Ya sea con personal interno, convenientemente formado, o recurriendo a consultoras especializadas.

Según Javier Hidalgo, y basándose en la experiencia de su consultora, "una pyme medianamente innovadora puede recuperar a través de subvenciones entre 3 y 4 veces el impuesto de sociedades que paga todos los años". Y ser innovador no es "enviar cohetes a la luna": es adquirir software, contratar consultorías para ámbitos como recursos humanos o marketing, implantar sistemas ISO, tener primeras exportaciones… Es decir, un nivel que actualmente ya tienen muchas pymes.

De ahí, la conveniencia de un asesoramiento profesional, que alerte de todas las subvenciones relevantes para una pyme y que ofrezca también un servicio ágil de tramitación.