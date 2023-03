Los backups fuera de las oficinas son soluciones de continuidad de negocio, una necesidad para la protección y recuperación de datos

Las interrupciones inesperadas como los cortes de energía, desastres naturales, ataques cibernéticos de terceros o incluso el estallido de una guerra pueden tener consecuencias graves en las empresas.

Las soluciones de continuidad de negocio y recuperación de datos surgen para enfrentar este tipo de situaciones, así como para ayudar a los negocios a funcionar durante y después de las mismas. Replicalia, empresa especialista en continuidad de negocio ofrece a sus clientes servicios de backup y disaster recovery as a service para evitarles pérdidas significativas por la interrupción de sus operaciones.

Servicios de Replicalia para la continuidad de los negocios Replicalia cuenta con una gran variedad de soluciones para garantizar la continuidad de negocio de sus clientes en caso de que ocurran situaciones inesperadas. Dentro de esta amplia gama de soluciones se encuentran los servicios de backup que incluyen la creación y gestión de copias de seguridad externas, así como de entornos de contingencia. Asimismo, esta compañía se caracteriza por ofrecer recuperaciones de datos a alta velocidad, monitorización de la información 24/7 y costes de servicios económicos únicamente por uso.

También es importante mencionar que su equipo de profesionales trabaja con data centers de máxima seguridad certificados Tier-III y Tier-IV, tecnología BaaS de última generación y diferentes tipos de nubes para potenciar su servicio de backup.

Por otra parte, Replicalia es reconocida por ofrecer soluciones disaster recovery as a service para la recuperación de sistemas y los datos críticos después de una interrupción inesperada. Entre estas soluciones, se pueden mencionar la eliminación de costes extras de IT, el incremento de la reputación de los negocios, realización de pruebas periódicas, tiempos de restauración por contrato, entre otros.

Razones por las que se debe escoger a Replicalia para promover la continuidad de un negocio Una ventaja de contratar los servicios de continuidad de negocio de Replicalia es la amplia gama de profesionales que componen su equipo. Entre estos profesionales se encuentran revendedores de TIC, integradores de sistemas e incluso desarrolladores de software.

Además de esto, la compañía ofrece servicios de pago por uso, asistencia al cliente permanente y una alta disponibilidad para garantizar una experiencia de usuario eficiente.

Replicalia también destaca en el sector de la continuidad de negocio por respetar la privacidad de sus contratistas y asegurarles una seguridad óptima alineada con las nuevas leyes GPDR. Otra ventaja de sus servicios es que cuentan con un programa de marketing completo, el cual está centrado en generar oportunidades y crear campañas profesionales adaptadas al perfil de sus clientes. Como punto extra, Replicalia cuenta con un laboratorio moderno para testear soluciones de continuidad de negocio.

Hoy en día, Replicalia cuenta con más de 200 clientes, 54 distribuidores y una reputación sólida dentro del top 10 como Veeam Cloud Service Provider. Además de esto, la compañía cuenta con un crecimiento anual significativo, lo cual garantiza a sus clientes el pago por un servicio de continuidad de negocio actualizado y de alta calidad.