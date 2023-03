El panorama laboral actual para las mujeres parece bastante hostil, ya que se enmarca en situaciones generalizadas de desigualdad, falta de acceso a puestos de trabajo, hostigamiento, acoso, etc.

Datos publicados por diferentes estudios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), apuntan a que solamente el 47 % de las mujeres en edad laboral cuentan con un trabajo estable y, la mayoría de ellas, sienten una carga emocional y física mayor al enfrentarse día a día a las condiciones en las que laboran.

Todas estas variables inciden en su situacion emocional, por lo que empresas especializadas en el bienestar emocional en el trabajo como INTRAMA, reconocen que se debe estudiar en detalle la salud emocional de la mujer en el trabajo, para hacer de las empresas y oficinas, lugares menos agresivos para ellas.

Salud mental de las mujeres en el trabajo Profesionales de la salud mental en todo el mundo ven con preocupación que todas estas violencias tienen como punto de partida los sistemas de creencias que se cimientan en el machismo y en el imaginario de que las mujeres son capaces de aguantar todo y sacrificarse por su familia. Según el informe Women in the Workplace, la mayoría de las trabajadoras están expuestas a episodios de ansiedad, depresión, estrés y quemazón laboral, producto de la desigual carga de trabajo y de su situación de vulnerabilidad frente a sus superiores, ya que, además, son pocas las mujeres que ocupan cargos directivos en las empresas.

Estos episodios se incrementan aún más cuando son ellas las que deben encargarse de la mayoría de las labores del hogar, lo cual termina por degradar más significativamente su salud mental. Se estima que el 48.7 % de las mujeres menores de 45 años sufren más de estrés que sus compañeros hombres, quienes apenas alcanzan un porcentaje del 31.5 %, tal como lo reflejan las cifras presentadas por la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS)

Para INTRAMA, estos estudios permiten concluir que la situación de la salud emocional de las mujeres en el trabajo se encuentra en alerta roja, por lo que las empresas deben acelerar sus estrategias de bienestar laboral con enfoque de género para ofrecer a sus trabajadoras, ambientes más sanos e inclusivos.

