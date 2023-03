El Bosque Encantado y sus noches mágicas abren sus puertas para esta primavera y verano

Este jardín botánico, formado por más de 300 esculturas vivas, ahora ofrece un macro espectáculo de luces al anochecer y se convertirá en un plan de ocio perfecto El Bosque Encantado abre ahora sus puertas hasta el anochecer durante los fines de semana. Esta propuesta para planes con niños y adultos ofrece diversión asegurada recorriendo el parque y sus 17 sendas con 320 esculturas vegetales vivas y con la maravillosa iluminación, con millones de colores. La ruta nocturna pueden realizarla los más pequeños con linternas de colores buscando hadas bajo el cielo nocturno por todo El Bosque Encantado.

Un espectáculo de luz, con millones de leds y esculturas de luz acompañado de misteriosa música donde los más pequeños se sentirán por un momento unos auténticos exploradores.

El Bosque Encantado es uno de los espacios al aire libre con más glamour y prestigio de la Comunidad De Madrid, está situado en un entorno natural inigualable y protegido.

El Bosque Encantado se convierte en un destino obligatorio para disfrutar del ocio en familia, de planes con niños en plena naturaleza o en una jornada de relax disfrutando de las maravillas de este Bosque mágico con su exageración de belleza por cualquiera de sus rincones.

Ahora a sus laberintos, sus arroyuelos, sus cascadas, sus exposiciones de cactus y bonsáis y su impresionante colección de minerales al aire libre, se incorpora un maravilloso y sorprendente espectáculo nocturno de luces y colores, teatralizado por un grupo de actores que hacen las delicias de los peques.

El Bosque Encantado reúne todas las características para disfrutar de un plan en la naturaleza en Madrid. Se puede disfrutar de espacios cerrados y climatizados como un domo geodésico de 7 metros de altura, así como merenderos y restaurante durante los fines de semana. Un plan en familia para disfrutar esta primavera.

En El Bosque Encantado son bien recibidas las mascotas siempre bajo la atenta responsabilidad de sus dueños.

Al llegar la noche los niños son los principales protagonistas de la magia del anochecer en El Bosque Encantado, las hadas y los duendes Topi completan el encanto. A lo largo del recorrido, por sus 17 sendas temáticas, se podrá presenciar no un Bosque Encantado sino un verdadero Bosque Embrujado.

Se podrá presenciar también otro tipo de esculturas incorporadas al Parque, estas ya no creadas con planta natural viva, sino con millones de pequeñas lucecitas que forman el contorno de la escultura. Quizá, uno pueda llegar a perderse en su laberinto durante el día, pero durante la noche realmente han conseguido que el visitante se pueda llegar a sentir totalmente trasladado a un lugar mágico donde la belleza de la naturaleza se disfruta, ahora también por la noche.

"No dejes pasar en tus vacaciones esta escapada a un entorno único de naturaleza, relax y belleza a unos kilómetros de Madrid. Un plan perfecto para desconectar", animan desde el Parque.

Las entradas para visitar El Bosque Encantado se pueden comprar en su web www.bosqueencantado.net o a su llegada al parque en taquilla.