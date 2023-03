Cómo comprar por internet en tiendas electrónicas 100 % fiables

Los que tengan intención de comprar por internet pero dudan sobre la fiabilidad de este medio en este post descubrirán las claves para hacer su primera adquisición online con total seguridad.

¿En qué hay que fijarse antes de comprar por internet? El usuario consulta un e-commerce y descubre varios artículos que llaman su atención. Los mete en el carrito virtual y cuando se dispone a comprarlos, la indecisión se apodera de él. ¿Y si en lugar de una tienda virtual es una estafa? ¿Cómo puede saber que no utilizarán sus datos bancarios para otros fines?

Existe una serie de referencias básicas que hay que comprobar para evitar sorpresas desagradables.

Observar el aspecto general de la página web Un simple vistazo a la tienda virtual a la que se ha accedido dará pistas sobre su fiabilidad. Hay que prestar atención a cuestiones como: errores en los textos que delaten que han sido mal traducidos; la aparición de ventanas emergentes para redirigir a otras páginas web; fallos en los títulos de productos que no se corresponden con los artículos que anuncian o un exceso de publicidad de otras marcas.

Comprobar su certificado de seguridad A pesar de que este consejo pueda parecer difícil de llevar a cabo, lo cierto es que es muy sencillo y solo requiere de unos segundos. Para empezar, hay que revisar la barra de direcciones. En esta debe aparecer "https://" y no "http://".

También hay que asegurarse de que a la izquierda se ve un dibujo que representa un candado cerrado. Si es así, la conexión es segura.

Consultar los métodos de pago Este elemento es determinante cuando se trata de elegir una tienda electrónica. Por regla general, se incluye la opción de pago mediante tarjeta bancaria o a través de plataformas populares, como por ejemplo, PayPal. Hay que renunciar a formalizar la compra si los medios que ponen al alcance no son estos.

Analizar los avisos legales En países como España, incluir esta información que genera confianza online es obligatorio por ley. Concretamente, revela quién es el propietario de esta tienda o la empresa que se encuentra tras ella. Así pues, buscar este apartado es clave para salir de dudas. Suele aparecer en la parte inferior de la home.

"Googlear" el e-commerce y descubrir las opiniones Averiguar qué es lo que opinan de este comercio virtual otros clientes y usuarios es fundamental. Sus opiniones y valoraciones servirán de guía. Para leerlas, hay que introducir el nombre de la firma en Google para informarse al respecto.

Revisar los datos de contacto Un e-commerce que muestre sus datos de contacto de forma clara y visible dará más seguridad. Hay que consultar que tenga, no solo su correo, sino además un teléfono de contacto. Además, una dirección física dará más garantías de que se trata un comercio online confiable.

Comprar online es 100 % fiable si se elige bien la tienda La elección de la tienda es fundamental para realizar las compras con total seguridad. Si algún aspecto hace desconfiar, es preferible que abstenerse de continuar con la adquisición de los productos.

En su lugar, el usuario debe buscar alternativas más fiables y repetir los pasos recomendados. De este modo, completará la operación con éxito.

En conclusión, a la hora de comprar por internet, hay que ser cauto y decantarse por un e-commerce que ofrezca todas las garantías, como el de Officinca.