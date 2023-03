La estudiante complutense, Clara Sánchez-Rebato, primera doctora en Comunicación y Publicidad con parálisis cerebral en España

Clara Sánchez-Rebato Valiente es la primera mujer con parálisis cerebral en España en obtener el título de doctora en el ámbito de la comunicación y la publicidad. Además, es la primera mujer con parálisis cerebral en la Comunidad de Madrid en optar a este grado académico. Ha defendido hoy su tesis “Booktube: hablemos de literatura. Estudio de la dinámica entre creadores y usuarios de YouTube a través de los libros” en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. El tribunal ha estado presidido por la catedrática Patricia Núñez.



La tesis, dirigida por Liisa Irene Hanninen (Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación UCM) y Olga Kolotouchkina (Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada UCM), integra todos los intereses de Clara Sánchez-Rebato Valiente: la comunicación, la literatura y el mundo editorial y el género.

Clara Sánchez-Rebato Valiente es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con el máster en International Journalism por la Universidad de Sussex (Brighton, Reino Unido) y otro en Escritura Creativa en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como editora de literatura juvenil en editoriales nacionales como SM y también en medios de comunicación nacionales como RNE.

Actualmente la investigadora forma parte del proyecto europeo MILIEU Women Disability and Inclusion - Scientific Excellence in Bulgaria y desde finales de 2022 colabora también en el proyecto europeo EDIRE Equality Diversity and Inclusion for Research Enhancement in Bosnia Herzegovina. También es la creadora y productora del canal bilingüe de Youtube "The Inked Path" que está dedicado a la literatura.