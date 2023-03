Los síntomas de un desgarro muscular abdominal y las posibles soluciones con fisioterapia

El desgarro muscular abdominal o esguince abdominal es una lesión frecuente en los deportistas o personas que practican ejercicio frecuentemente. Esta contractura provoca un dolor inmediato que depende del tamaño del tejido lesionado. Sin duda, es preferible contar con profesionales que realicen un seguimiento a la patología para recuperarse lo antes posible. En ese sentido, Clínicas H3 es una clínica reconocida en Madrid por sus terapeutas profesionales que tratan las patologías a partir de terapias, ejercicios y tecnología de vanguardia para acelerar la recuperación.

Causas y soluciones con fisioterapia clínica avanzada El recto abdominal y los oblicuos externos se sitúan en la parte superior del abdomen. Lo anterior, significa que son las regiones más propensas a sufrir desgarros porque su función consiste en el movimiento. Uno de los síntomas más comunes es el dolor consecutivo de una acción muscular. En el caso del oblicuo externo, es provocado por la rotación lateral donde el malestar se manifiesta en el lado contrario, es decir, si se mueve a la derecha, duele el lado izquierdo.

En caso de detectar estos síntomas, es clave visitar a un profesional para realizar una valoración de la lesión y empezar un tratamiento. Clínicas H3 aplica técnicas para recuperar las fibras musculares rotas. Por ejemplo, la diatermia es un tratamiento de radiofrecuencia donde se accede a capas más profundas para acelerar la rehabilitación. Del mismo modo, la mesoterapia ayuda a mejorar la circulación sanguínea y regeneración de tejidos a través de masajes.

Clínicas H3 ofrece un tratamiento diferente Antes de iniciar un tratamiento fisioterapéutico es fundamental realizar un diagnóstico completo. Por esta razón, los profesionales de Clínicas H3 brindan una valoración ecográfica inicial que revelará el lugar exacto de la lesión para crear la historia clínica y recetar la técnica de terapia adecuada.

Entre otros tratamientos populares para los desgarres musculares se encuentran: la punción seca, para restablecer la actividad normal de los músculos; la electrólisis percutánea o EPI, una técnica innovadora para tratar patologías antiguas o con fibrosis, y ejercicios terapéuticos. Para este último, Clínicas H3 posee 2 gimnasios adecuados con máquinas y rutinas vanguardistas para una rehabilitación efectiva.

Después de iniciar el tratamiento, los especialistas de Clínicas H3 mantendrán un seguimiento para vigilar la evolución del paciente. Los interesados en iniciar un proceso para recuperarse de cualquier patología muscular podrán visitar cualquiera de las tres sedes de Madrid ubicadas en C. Carlos Caamaño, 4; C. de Serrano, 224 y, C. Arratia, 20, Alcalá de Henares. El equipo profesional estará a la disposición para entregar un servicio personalizado de calidad para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus pacientes.