JUMO Techonologies y Odoo, el servicio de software ideal para las empresas

Además de la experiencia y los conocimientos de cada sector, hay áreas específicas que cualquier empresa necesita tener desarrolladas para un óptimo desarrollo, independientemente del sector al que se dedique. En este camino, contar con un departamento de contabilidad y finanzas es una de las necesidades generales de cualquier compañía. Sin embargo, no todas poseen la formación o los recursos para montar y llevar adelante un equipo que trabaje especialmente en esta área de la organización, por lo que muchas empresas optan por contratar servicios de consultoría y asesoría en contabilidad y finanzas. En este camino, JUMO Technologies es una de las mejores opciones dentro de España, ya que proporciona un servicio basado en la digitalización de la gestión financiera a través de Odoo.

Odoo al servicio de cada empresa JUMO Technologies es una empresa que ofrece servicios de gestión y consultoría financiera en España y Portugal. La firma se basa en la aplicación de Odoo. Este software tiene un amplio abanico de posibilidades, ya que se adapta a cualquier flujo de trabajo y ayuda a cubrir las necesidades específicas de cada compañía, desde la gestión de productos, clientes, almacén y contabilidad hasta cuestiones de facturación, ventas, compras, proveedores, marketing digital, diseño web, e-commerce, y mucho más. Desde JUMO Technologies personalizan cada módulo para que se adecúe a las características y requerimientos de cada empresa, sea del rubro que sea.

Por qué elegir JUMO Technologies A través de Odoo, JUMO Technologies crea soluciones que pueden sobrepasar las expectativas del cliente, gracias a que trabaja en el diseño de una arquitectura de gestión que sea cuidadosa en los gastos y que cuenta con diversos beneficios. Además, la empresa no solo configura Odoo de acuerdo con las necesidades de cada organización, sino que acompaña en el proceso de digitalización con todo tipo de consejos y asesoramiento. Por otro lado, el equipo de JUMO Technologies entrega informes y documentación que detallan el flujo y mockups para evitar cualquier sorpresa desde el minuto cero.

La contabilidad constituye una parte fundamental de cualquier empresa. No solo sirve para controlar y gestionar las finanzas, sino para conocer la situación real de una compañía. JUMO Technologies es consciente de su importancia y es por eso que se han puesto la misión de estar junto a cada cliente en todo momento para apoyarlo en esa área tan esencial de las empresas. Desde la firma tienen la creencia de que reemplazar los flujos por automatizaciones es una de las mejores maneras de ahorrar dinero y usar mejor el recurso humano de cada organización.