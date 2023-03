Un nuevo actor en el mercado de los comparadores de luz es Menosdeluz

La preocupación por el cambio climático y la subida en los precios de luz en Europa ha generado que cada vez más personas estén interesadas en ahorrar energía y reducir el consumo de electricidad en sus hogares.

Sin embargo, no siempre resulta sencillo encontrar una empresa de energía que ofrezca un ahorro de energía relevante. Para hacerlo sencillo existe Menosdeluz, un comparador de tarifas de luz online que promueve el ahorro en los hogares a través de la búsqueda y selección de las mejores tarifas de luz.

¿Cómo el comparador Menosdeluz reduce el coste de las facturas de luz en España? Menosdeluz es un comparador online que analiza las facturas de luz de sus usuarios para encontrar compañías que puedan ofrecer un precio más económico al usuario. El usuario adjunta su factura en la web y se realiza un análisis online donde se evalúan todos los aspectos de la factura como el término de potencia, la energía consumida y la tarifa contratada. El comparador establece una búsqueda inteligente y calcula el coste de la factura con las mejores tarifas y teniendo en cuenta el tope de gas, el alquiler de los equipos, el IVA y el impuesto eléctrico. Los resultados son totalmente personalizadas, aunque también ofrecen comparativas rápidas sin necesidad de subir la factura. Una vez el comparador finaliza, la evaluación ofrece qué comercializadoras tienen precios adecuados para generar ahorro en la factura. En los resultados, Menosdeluz incluye los datos de contacto de las proveedoras para que el cliente pueda realizar el contrato directamente con las mismas.

¿Por qué Menosdeluz ofrece un servicio diferencial frente a otros comparadores? Menosdeluz es reconocida por promover el ahorro para los hogares mediante la recomendación única de compañías de luz baratas. A su vez, tiene un fuerte compromiso con la transparencia, para ello siempre analizan todas las compañías eléctricas y llevan a cabo una comparativa real y justa.

Ofrecen los datos de contacto de las comercializadoras y el usuario elige con quién y cuándo contratar. No llaman para ofrecer tarifas que no generan ahorro.

El análisis de datos online hace que esta plataforma muestre los resultados en segundos de forma sencilla, eficiente y cómoda de usar.

Otro aspecto clave de la plataforma de Menosdeluz es que cuenta con herramientas específicas para entender el mercado energético, como la sección "precio luz hoy". Esto resulta ideal para los usuarios que disponen de tarifas PVPC o Indexadas al ofrecer información precisa y veraz del coste de la luz del día por horas, así como de días anteriores para que las personas puedan realizar su propia evaluación.

Todo esto hace que el comparador Menosdeluz sea un servicio imprescindible para todos los hogares españoles.