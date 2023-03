Adquirir ropa de cama a medida en Málaga con Loani Custom Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 17:32 h (CET) No hay mejor sensación que dormir bajo unas sábanas acogedoras, cálidas y confeccionadas con un algodón suave. Las personas, en promedio, pasan 8 horas al día sintiendo las sábanas constantemente en su piel, por lo que no pueden ser incómodas en el momento del sueño.

Loani Custom trae al mercado unas sábanas hechas con tejidos de máxima calidad y confeccionados con excelente materia prima natural. Con sede en Málaga, tiene la particularidad de hacer la ropa de cama a medida, tanto para particulares como para profesionales de la decoración o el diseño de interiores.

Diseños adaptables al gusto del cliente El particular o la empresa que adquiera las sábanas Loani Custom puede escoger entre muchísimos modelos estándar de diseño. Esto es un punto importante porque del aspecto de la ropa de cama dependerá, en gran medida, el estilo que adoptará la habitación. Ese diseño también es adaptable a las propuestas que traiga el cliente para que sea exclusivo, por lo que se le pueden añadir bordados, aplicaciones en tejido o cordoncillos.

El tejido de las sábanas afecta al tacto, a la apariencia, a la longevidad y al precio. Sin embargo, existe el mito de que cuantos más hilos posean las sábanas en su trama de confección, mejor es la calidad. Esto no es siempre así, porque hay que tener en cuenta la composición de las fibras. Ya sea algodón egipcio, algodón Pima, lino, seda o percal, el cliente puede estar seguro de que comprará el mejor producto.

Por último, la elección del color de la ropa de cama, que complementará el diseño. Loani Custom le presentará al cliente una paleta de colores por cada tejido disponible. Es importante que el color complemente el resto del diseño del dormitorio, para no desentonar.

El cliente no se arrepentirá de su compra en Loani Custom Para que el cliente esté totalmente seguro de lo que compra, Loani Custom puede proporcionarle dibujos digitales o maquetas para que pueda visualizar mejor cómo queda la combinación elegida. Este proceso se realiza en los talleres de la empresa. Por esta razón, también es importante la elección sobre muestras de telas y paletas de colores que Loani Custom le facilitará.

Cuando todas las elecciones están hechas y se confirma el presupuesto, el cliente tendrá su pedido en 5 semanas, cuidando todos los detalles del proceso de fabricación.

De esta forma, las empresas que adquieran la ropa de cama de Loani Custom y las personas que duerman bajo sus sábanas sentirán la calidez de las mejores telas y disfrutarán de la comodidad de dormir bien.

