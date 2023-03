FireFlies, la agencia de diseño de renders 3D que deberías conocer El trabajo de arquitectura requiere de una gran visión creativa, pasando a papel lo que en un principio está solo en la mente Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 27 de marzo de 2023, 12:37 h (CET) La tecnología ha evolucionado de manera sorprendente y, entre todas las novedades que ha dejado a su paso, los programas informáticos han pasado a ocupar un papel de vital relevancia. Esta realidad se ha hecho evidente en un amplio volumen de sectores empresariales, siendo el mundo del diseño uno de los más destacados en la materia. Debido a ello, nos vemos en la obligación de presentar los servicios de la innovadora empresa FireFlies, la cual se ha especializado en los renders 3D tanto de producto como arquitectónicos en Barcelona. ¿Tienes un estudio de arquitectura? Bien, pues presta atención a los diferentes servicios de esta agencia.

Renders de interior y exterior para tus proyectos de arquitectura

El trabajo de arquitectura requiere de una gran visión creativa, pasando a papel lo que en un principio está solo en la mente. Sin embargo, para que el resto de las personas, concretamente los clientes, puedan ver de manera gráfica lo que les has preparado, el render exterior e interior es un recurso fundamental. Momento en el que FireFlies entra en juego.

Como agencia de diseños de renders 3D, esta compañía se encarga de otorgar visibilidad a los proyectos de paisajismo, urbanismo y arquitectura. Por medio del procesamiento de imágenes en 3D, se explican elementos como la relación entre el trabajo creado y su entorno. Un recurso clave para la presentación ante los susodichos clientes.

Como bien hemos anticipado, esta labor también contempla los renders de interior. Es decir, todos los elementos que se han planteado para el diseño de interiores quedarán perfectamente representados de manera gráfica; permitiendo que otros contemplen a través de un ordenador cómo va a ser el resultado final del trabajo que han encargado.

Animación 3D y realidad virtual

Al igual que en el caso anterior, FireFlies también se ha especializado en las animaciones 3D, las cuales se integran con un entorno de dron. Esto ya no solo permite contemplar la propuesta arquitectónica, sino también el paisaje y asoleamiento de la construcción. Una auténtica maravilla visual que nace de imágenes digitalizadas.

Por otro lado, encontramos el tour virtual. Este se genera a través de las populares imágenes 360, que permiten al espectador recorrer de manera interactiva todas las áreas del proyecto. Es decir, van moviéndose con el cursor por las diferentes estancias, apreciando cada detalle que se coloca en ellas para así ahorrarse la visita física. Algo común en los portales inmobiliarios.

En último lugar, cabe destacar uno de los recursos más vanguardistas de FireFlies: la realidad virtual. Esta es la forma más inmersiva de conocer el proyecto que has creado, ya que tu audiencia se pondrá unas gafas especiales para recorrer el lugar como si efectivamente estuviera allí. ¡Imposible evidenciar más cómo va a ser el resultado final del proyecto en cuestión!

FireFlies, la innovación tecnológica a tu disposición

Con todo esto, FireFlies se ha convertido en el estudio de visualización 3D por excelencia. A pesar de su corta trayectoria, la agencia abrió sus puertas en 2021, ya se ha asentado como un absoluto referente en la ciudad de Barcelona. Con sus servicios de render, animación y realidad virtual ha demostrado estar a la altura de las expectativas tecnológicas de nuestro tiempo.

Cada vez más estudios de arquitectura solicitan a esta compañía el procesamiento de imágenes de cara a contentar a sus clientes. Un servicio que también es de gran utilidad a otras empresas como las promotoras inmobiliarias (ganando compradores antes incluso de la obra) o las webs inmobiliarias, quienes publican las imágenes en sus webs para generar atractivo entre los potenciales arrendadores o compradores.



Sea como sea, FireFlies se ha sabido diferenciar de los demás estudios del sector como fruto de su versatilidad de proyectos. Se adaptan a las necesidades de cada cliente para aplicar todos los parámetros de creatividad posibles; valiéndose en el proceso de una serie de herramientas informáticas de última generación. Sin duda, un antes y un después para el mundo de la arquitectura al que merece la pena sumarse.

