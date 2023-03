​Equalia ONG alerta de ‘Welfare Washing’ de Mercadona por utilizar huevos de gallinas hacinadas en jaulas La organización usa el término ‘Welfare Washing’ (blanqueo de bienestar animal) cuando las empresas no cumplen con los compromisos adquiridos Redacción @DiarioSigloXXI martes, 28 de marzo de 2023, 06:05 h (CET) Durante la I Cumbre europea, que se celebra en Madrid entre el 28 y 30 de marzo de la Open Wing Alliance, coalición mundial centrada en la lucha contra el maltrato de gallinas y pollos

Mercadona mantiene a más de dos millones de gallinas hacinadas en jaulas en nuestro país

España es el mayor productor de animales de granja enjaulados de la UE, con 92 millones

Países como Austria, Alemania, República Checa o Suiza ya han prohibido las jaulas para las gallinas ponedoras

Equalia lanza hoy la campaña de bienestar animal hacia Mercadona para conseguir su compromiso completo para unas gallinas criadas libres de jaulas

La organización utiliza el término ‘Welfare Washing’ (blanqueo de bienestar animal) cuando las empresas no cumplen con los compromisos adquiridos o no son completamente transparentes



Tras analizar el grado de cumplimiento de bienestar animal en Mercadona, Equalia ONG avisa de ‘Welfare Washing’ de la cadena alimentaria. Mercadona es la primera empresa que ostenta esta etiqueta por comercializar productos provenientes de más de dos millones de gallinas hacinadas y enjauladas. La organización da a conocer esta alerta de ‘Welfare Washing’ durante la I Cumbre Europea que tiene lugar hasta mañana en Madrid de la coalición Open Wing Alliance (OWA), que trabaja contra el maltrato de pollos y gallinas en todo el planeta. Equalia ONG preside el primer gran encuentro europeo de esta coalición mundial de bienestar animal formada por casi un centenar de organizaciones de 70 países.

Bajo la presidencia de Equalia ONG, la I Cumbre europea de la Open Wing Alliance -con más de 70 personas de 23* organizaciones europeas de bienestar animal- aborda la problemática de las jaulas en la cría de animales para consumo y cómo alcanzar su prohibición general para 2027, un compromiso aún pendiente por empresas como Mercadona. Precisamente esta falta de compromiso ha sido el motivo por el que Equalia ha alertado de este caso de ‘Welfare Washing’. El objetivo final de OWA y Equalia es poder producir los alimentos de una manera más sostenible y con una renovada visión integral, en cuanto a seguridad alimentaria y bienestar animal.

De forma paralela al aviso de ‘Welfare Washing’ de Mercadona en la Cumbre Europea de la OWA, Equalia ONG está realizando una acción de sensibilización en Valencia -ciudad que alberga las oficinas centrales de Mercadona- para informar a las personas consumidoras de que esta cadena de supermercados no incluye los productos de marca Hacendado en su política libre de jaulas, por lo que podrían continuar procediendo de gallinas hacinadas en jaulas. La acción incluye pantallas publicitarias y un camión informativo que recorrerá la ciudad con imágenes de las consecuencias que tiene para las gallinas vivir en jaulas.

Según Julia Elizalde, manager de campañas de Equalia ONG: “Desde Equalia creemos que las empresas son un elemento clave para poder producir nuestros alimentos de una manera más sostenible y con una renovada visión integral, en cuanto a seguridad alimentaria y bienestar animal. Por ello, hacemos un seguimiento a las empresas que no cumplen con sus promesas de bienestar animal como Mercadona, y denunciamos los casos de ‘Welfare Washing’, en aras de proveer una información transparente a las personas consumidoras”.

“Es necesario un cambio urgente del sistema alimentario para alcanzar la meta final del fin de las jaulas en la ganadería para 2027, en línea con las recomendaciones que acaba de publicar la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria, centradas en evitar el uso de las jaulas en la cría de gallinas ponedoras, así como en eliminar de forma gradual el recorte rutinario del pico de las aves”, concluye Elizalde.

*Listado completo de las 23 organizaciones que participan en la I Cumbre Europea de la OWA:

Albert Schweitzer Foundation (Alemania), Anima International (Dinamarca), Anima International (Noruega), Animal Equality Italy (Italia), Animal Equality Spain (España), Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) (Portugal), Djurens Rätt (Suecia), Dyrenes Alliance (Dinamarca), Equalia ONG (España), Essere Animali (Italia), F.R.E.E. (Rumanía), Fundacja Alberta Schweitzera (Polonia), GAIA (Bélgica), Humánny pokrok (Eslovaquia), L214 (Francia), Nevidimi zhivotni (Bulgaria), OBRAZ - Obránci zvířat (República Checa), Oikeutta eläimille (Finlandia), Open Cages (Reino Unido), Otwarte Klatki (Anima International) (Polonia), The Humane League (EE.UU. y Reino Unido) VGT (Austria).

Sobre la Open Wing Alliance (OWA)

La OWA es una coalición mundial de casi un centenar de organizaciones de protección de los animales centrada en acabar con el maltrato de los pollos en todo el mundo. La alianza fue fundada en 2016 por The Humane League y se ha convertido en una fuerza global con 98 organizaciones miembros de 70 países de seis continentes que están cambiando la forma en que las empresas más grandes del mundo tratan a los animales y estableciendo un nuevo estándar para las políticas corporativas de bienestar animal a nivel local -en los principales mercados- y a escala mundial.

Sobre EQUALIA ONG:

Equalia es una organización no lucrativa dedicada a mejorar las condiciones de vida de los animales destinados a consumo con peores estándares de bienestar animal. Su misión es conseguir acuerdos con empresas, instituciones y grupos de interés que afecten positivamente al mayor número posible de animales destinados a consumo. Equalia utiliza el término ‘Welfare Washing’ (o blanqueo de bienestar animal) cuando las empresas no cumplen con los compromisos adquiridos o no son completamente transparentes. NORMAS DE USO

