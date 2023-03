Carne de calidad inigualable, ternera del Bajo Tormes Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 18:43 h (CET) Hoy en día, conseguir alimentos de calidad y naturales en las grandes ciudades puede ser complicado. Sobre todo si se trata de carnes de ternera.

La que suele llegar a los grandes supermercados procede de grandes cebaderos que tienen un modo de producción intensivo e industrializado.

Una alternativa a ese modo de producción la ofrece Ternera del Bajo Tormes. Allá por 2013, tres pequeños ganaderos de la comarca de Ledesma, (Salamanca), se embarcaron en un proyecto de venta directa al consumidor de carne de ternera.

Centrados en la confianza, la cercanía y la calidad Cuando comenzaron, siempre pensaron ofrecer lo máximo en calidad. Para ello tuvieron en cuenta todos los elementos implicados en la trazabilidad de la carne. Un elemento básico es el bienestar animal: las madres de las terneras que comercializan viven en el campo los 365 días del año. Dicho entorno permite a los animales estar, pastar y criarse, alimentándose de leche materna y pastos naturales. Las explotaciones ganaderas tienen como objetivo que los alimentos vengan del entorno natural donde se encuentran.

Ganadería y agricultura se complementan. Prados, valles naturales y tierras labradas de las que se recogen los forrajes que se utilizan para aquellos momentos del año en que el campo de forma natural no tiene alimentos suficientes. No se utilizan ni herbicidas ni pesticidas, conscientes los productores de que la calidad necesariamente está relacionada con el entorno y la alimentación natural y sostenible.

Producir en extensivo ofrece un plus de calidad a la carne de ternera. La lucha contra el cambio climático, el respeto al paisaje y el entorno natural, es un elemento de valor añadido que se debe tener en cuenta. Porque interesa que los consumidores reciban carne de calidad inigualable, y que la producción de la misma sea beneficiosa para la vida de las personas en términos de paisaje, de bienestar animal, de lucha contra la despoblación, de producción natural y de alimentación saludable.

Son los propios ganaderos los que sirven directamente a los consumidores esta carne de ternera de la mejor calidad

El mejor corte, al vacío y directo al hogar Envasada al vacío, en cómodas bolsas de medio kilo, el corte que el consumidor demande, sin perder la cadena del frío, recibida en casa, es la última fase de la trazabilidad del producto.

Los precios, dignos para los productores, que hagan viable la actividad económica en el campo, y atractivos para los consumidores, eliminando intermediarios, de relación directa productor-consumidor, creando lazos de proximidad, confianza, cercanía y fidelidad. Su web: terneradelbajotormes.com

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inauguración del nuevo Hijo del Maíz, Parrilla ¿Cómo saber si se necesita ir a terapia? Las bailarinas que nunca pasan de moda, Mon Massagué Carne de calidad inigualable, ternera del Bajo Tormes Solomnia, profesionales en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para industrias