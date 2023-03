Mejorar el servicio de un restaurante con las estrategias de Oh My Business Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 17:34 h (CET) La correcta gestión operativa de un restaurante u hotel es fundamental para impactar de forma significativa y directa en la rentabilidad y éxito del negocio a largo plazo.

La gestión operativa involucra la planificación, organización y control de los procesos que se llevan a cabo a diario en un negocio gastronómico, para que este funcione de forma ágil, efectiva y rentable. Oh My Business es una empresa especializada en la auditoría de procesos y soluciones operativas para restaurantes y hoteles en España.

Mystery Guest y formación de personal para mejorar el servicio de los restaurantes Oh My Business tiene como objetivo principal acompañar a sus clientes en la gestión diaria de sus negocios de restauración y hotelería. La empresa ofrece una serie de servicios que son parte fundamental del éxito de restaurantes y hoteles, destacando el servicio de Mystery Guest que consiste en medir y analizar de forma objetiva la experiencia de usuario que ofrecen los negocios para encontrar oportunidades de mejoras.

La razón por la que se llama Mystery Guest o invitado misterioso es que quien realiza dicho análisis es un profesional del sector que se hace pasar por un cliente nuevo del negocio. Este servicio es ideal para ofrecer una evaluación totalmente imparcial y objetiva e identificar debilidades y patrones que surgen en el día a día. Oh My Business también ofrece formaciones profesionales para el personal de restaurantes y hoteles. Estas formaciones están enfocadas en la mejora de preparación de productos, procesos operativos, atención al cliente, manejo de crisis, entre otros.

Estrategias para mejorar la gestión de restaurantes y hoteles Dentro de las estrategias de Oh My Business destacan los servicios Mystery Guest y la Formación de Personal, cuya implementación en diferentes establecimientos ha demostrado su efectividad y contribución en la mejora de la consecución de los objetivos. Por supuesto, esta empresa especializada en la gestión de restaurantes y hoteles ofrece otros servicios como la creación o renovación de conceptos gastronómicos y de coctelería, soporte operativo a Agencias de Comunicación y Marketing, formación de staff, desarrollo y/o expansión de negocios, y consultorías personalizadas.

Para destacar en un sector tan competitivo y cambiante como el de la restauración y hotelería en Madrid, es necesario tener el apoyo y respaldo de expertos que conozcan cómo adelantarse a las situaciones, optimizar los recursos e innovar. Oh My Business brindará este apoyo a las empresas que entiendan la importancia de invertir en la externalización del Departamento de Operaciones y, así, estar un paso por delante en el mundo de la hostelería.

