En el mercado inmobiliario de Estados Unidos, Mallorca se posiciona con fuerza Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 13:36 h (CET) Mallorca no es solo uno de los destinos turísticos líderes en Europa, sino también uno de los lugares favoritos de los europeos para establecerse o para comprar una segunda residencia.

Durante 2022 se ha revelado una nueva tendencia: la compra de casas en Mallorca por parte de estadounidenses ha duplicado las cifras del año anterior.

El gran interés que ha despertado la isla responde a la conjunción de varios factores: su popularidad por la vinculación de famosos, la creciente presencia de Mallorca en series y producciones cinematográficas, la promoción de la isla por parte de las instituciones turísticas en este mercado emisor y, fundamentalmente, la apertura de vuelos directos desde Estados Unidos a Palma de Mallorca en junio de 2022.

En 6 meses, esta conexión aérea supuso 168.000 llegadas desde Estados Unidos. Actualmente, son tres vuelos semanales de ida y vuelta entre Nueva York y Palma, directos y sin escalas, operados por la compañía United. Hay que destacar que el éxito de esta conexión ha animado a otras compañías a preparar el establecimiento de nuevas rutas a Palma de Mallorca desde Miami y Los Ángeles.

Esta demanda ya fue vislumbrada por una de las mejores agencias inmobiliarias en Estados Unidos, Berkshire Hathaway HomeServices, a principios del pasado año que, tras analizar las mejores opciones, se estableció en la isla a través de una asociación con una de las inmobiliarias más prestigiosas de Mallorca: Nova Mallorca, con más de 50 años de experiencia en el mercado inmobiliario local.

Según Jorge Forteza, CEO de la agencia inmobiliaria en Mallorca Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca, “el cliente norteamericano es de alto poder adquisitivo, aunque no necesariamente busca casas de lujo, pero sí se posiciona en un segmento de alto nivel. La mayoría muestran un especial interés en el interior de la isla, la Serra de Tramuntana y la exclusiva zona de Son Vida, en Palma de Mallorca."

“Está claro que las visitas turísticas favorecen la compra de inmuebles en Mallorca”, recalca Jorge Forteza. “A los visitantes estadounidenses les atrae no solo el clima, el paisaje y la gastronomía de la isla, sino que también valoran mucho la sensación de seguridad, la autenticidad y la calidad constructiva que aprecian. La marca Berkshire Hathaway HomeServices es toda una garantía de calidad para este público, ya que allí es una de las agencias inmobiliarias nº 1. De hecho, es una red inmobiliaria reconocida en el mundo y está presente en 12 países”.

