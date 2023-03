Solar Tres60 gestiona la instalación de autoconsumo solar a nivel nacional Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Sea porque contribuye al cuidado del medioambiente o por su característica de ser inagotable, el uso de la energía solar como principal fuente de energía está creciendo en el mercado. Sin embargo, su alto coste es una barrera para muchas personas, que lo encuentran una inversión difícil de cubrir.

Como solución a ello, Solar Tres60 y su grupo de profesionales otorgan a sus clientes una gama de servicios que ayudan a cubrir todas sus necesidades, siendo así una empresa que fomenta la instalación solar autoconsumo a nivel nacional.

Instalación de paneles solares personalizada Los clientes y sus necesidades pueden variar según el contexto. Solar Tres60 tiene la capacidad de tratar la instalación de energía solar en viviendas particulares, empresas, comunidades de vecinos, ayuntamientos, incluso en municipios enteros, abarcando el mayor terreno posible. Y si bien una preocupación es el dispendio de dinero a realizar, quien sea que requiera la instalación recibirá de la empresa una atención personalizada.

El personal de la empresa se extiende por todo el campo de la energía fotovoltaica, contando no solo con profesionales que asesoran y consultan al cliente para aprobar si dispone de un terreno apto para proceder con la instalación, sino que también tiene a disposición un equipo dedicado específicamente a la instalación. Esto provoca mayor seguridad al cliente, ya que la responsabilidad no recae en terceras empresas.

Cuidar el bolsillo del comprador y el medioambiente La principal preocupación generalmente reside en que esta instalación supone una inversión difícil de realizar, o que se puede amortizar, pero a un largo plazo. Sin embargo, esa problemática se esfuma contando con Solar Tres60, ya que cuenta con un servicio de financiación de los costes, provocando que la práctica sea aún más asequible que antes. Incluso, en caso de que el cliente tenga inquietudes sobre los valores que se deben manejar, el servicio de atención le brindará un estudio y presupuesto gratuitos adaptados a sus necesidades.

En esta misma línea, ahorran al cliente cualquier conflicto legal posible. Esto es debido a que Solar Tres60 también se ocupará de la tramitación de ayudas y subvenciones, aportando a su vez estudios de viabilidad, gestión de la explotación en la fase de operación y mantenimiento. Si bien puede realizarse de manera particular, la empresa también tiene la posibilidad de pautar con municipios enteros, de manera tal que todos sus habitantes dispongan de las mejores instalaciones posibles. Si antes la energía solar parecía un factor propio de las altas esferas económicas, con Solar Tres60 se ha vuelto más asequible que nunca.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.