La importancia de la gamificación en empresas Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) El aburrimiento o la falta de interés son dos problemas cada vez más graves para el sector empresarial.

Esto se debe a que las tareas que los empleados realizan son siempre las mismas y no hay ningún factor sorpresa.

A raíz de esta situación, las empresas empezaron a generar iniciativas que permitan cambiar la rutina laboral aburrida y predecible, por jornadas de trabajo más alegres y entretenidas.

A este procedimiento se lo conoce como gamificación en empresas y desde Talent Match lo implementan habitualmente. Se trata de un mecanismo que creció muchísimo en este último tiempo gracias al avance de la tecnología (las herramientas tecnológicas facilitan su uso).

La importancia de la gamificación en empresas La diversión no puede faltar en la vida de las personas y mucho menos cuando se trata de los espacios de trabajo. Teniendo en cuenta que los empleos suelen ser de lunes a viernes y en un rango de ocho horas diarias, es probable que en ciertos momentos de la semana los trabajadores necesiten del ocio para evitar el mal humor o reducir los niveles de estrés que produce la cotidianidad laboral.

Para estas situaciones resulta clave la gamificación en empresas. Una técnica cada vez más popular en el mundo empresarial que consiste en aplicar métodos y recursos de juego con la intención de mejorar la motivación y la productividad de los empleados.

A través de esta herramienta, los directivos establecen reconocimientos y premios para los trabajadores con acciones que generan una mayor incentivación y compromiso. Promover la gamificación en empresas es entender el contexto actual que atraviesan los ciudadanos en sus entornos laborales, quienes están cada vez más afectados por la rutina laboral que implica realizar exactamente la misma actividad, en un mismo lugar y horario. Gracias a este método las personas consiguen liberar tensiones y despejar su cabeza.

La tecnología como instrumento para impulsar la gamificación en empresas El avance de la tecnología resulta clave para que la gamificación en empresas se pueda implementar de forma sencilla y con éxito. Las herramientas tecnológicas permiten gestionar distintas dinámicas de juego, diseñar una experiencia de usuario integral y positiva, fabricar soportes digitales con diversas capacidades y funciones y orientar las actividades lúdicas con metas claras y concretas (no se prestan a confusión, sino que el mensaje es contundente y resalta ciertas limitaciones).

Con la ayuda de aplicaciones, plataformas, sitios web e inteligencia artificial, la gamificación en empresas obtiene mejores resultados. Utilizando cualquiera de estas mecánicas, se pueden desarrollar ejercicios, tareas y actividades que tienen por objetivo potenciar el rendimiento de los trabajadores en su día a día.

Desde Talent Match, la empresa que tiene como cofundadores a Jordi Valenzuela y Guillem Llacuna, buscan promover la gamificación en empresas mediante tres ejes fundamentales: el talento, la tecnología y la transparencia. Esta consultoría de recursos humanos entiende que el mundo laboral necesita cambios reales y urgentes, y uno de los principales consiste en reducir el estrés que genera la rutina en los trabajadores.

