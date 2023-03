Acceder a una educación exclusiva y personalizada con la formación One 2 One Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) En la actualidad, con la aparición de las nuevas tecnologías y la masificación de los medios de comunicación, la educación ha adquirido una metodología completamente diferente.

Ahora que los alumnos tienen a su alcance cualquier tipo de información, los docentes han tenido que cambiar su forma de dictar las clases, pasando de la manera presencial a la virtual.

IM Digital Business School lleva esa propuesta a un nivel más personal, en la que cada alumno tenga la posibilidad de centrarse solamente en sí mismo. Con la Formación One 2 One, cada persona podrá acceder a una educación exclusiva y personalizada.

Los profesores están a disposición del alumno Ya sea en grandes salones o en clases virtuales, los profesores deben atender las numerosas demandas de sus alumnos. Sin embargo, en la Formación One 2 One de marketing, comunicación y negocios digitales, el cliente podrá disponer de un tutor, el cual estará dedicado completamente a él, ya sea en el dictamen de las mismas clases, como también en la resolución de dudas. Al ser una atención personalizada, los temas a desarrollar y cronogramas podrán ir a la medida exacta en la que el alumno lo desee, ya sea adquiriendo nuevos conocimientos, o reforzando los anteriores.

De esta manera, se forma un ambiente de aprendizaje privado óptimo para que el alumno aprenda las habilidades y estrategias propias del programa que haya elegido. Además, esta educación cuenta con un horario flexible, lo cual exime al alumno de cualquier preocupación con respecto a atender a un horario fijo o el hecho de desplazarse a un lugar específico

Formarse en diferentes ámbitos del marketing digital Más allá de la comprensión y asimilación de contenidos, IM Digital Business School promulga su aplicación práctica, aplicando la innovación pedagógica y otorgándole flexibilidad al usuario. Dentro de la formación One 2 One, el alumno podrá elegir entre una gama de 22 programas diferentes, cuya duración se extiende a las 4 semanas. Las opciones van desde las más recurrentes, ya sea estrategias de marketing de contenidos, brand management, e-commerce, posicionamientos en buscadores; como también nuevas tendencias, como el Growth Hacking, Google Ads, Google Analytics, o vídeo-marketing para YouTube.

En un mundo en el que el internet y las tecnologías digitales están marcando la agenda, el marketing digital es una disciplina que sigue en auge y tiene muchas áreas por cubrir, por lo que la posibilidad de aprender sobre la materia desde la comodidad del hogar y con una atención especial se puede encontrar en IM Digital Business School.

