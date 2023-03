B2BEXPERTS habla de la importancia de reducir el nivel de impagados en B2B

Vender productos y servicios a otras empresas, es decir, vender en mercados B2B, implica, con mucha frecuencia, ofrecer al cliente una forma de pago aplazada o, lo que es lo mismo, que el cliente pague al cabo de 15, 30, o hasta 60 días desde la entrega del producto o servicio.

Pero, por desgracia, es también habitual que una parte de los clientes no paguen en el momento y forma acordados.

Frecuentemente, se tratará de una demora en el pago, que puede ser desde unos pocos días hasta muchos meses, provocando un problema de gestión, nervios y hasta falta de liquidez. Sin embargo, en un porcentaje de esos casos, el cliente, finalmente, no pagará. Es lo que se llama un impagado real, que puede acabar en tribunales y generar pérdidas considerables.

Existen empresas especializadas en el cobro de deuda demorada e impagados. Sus métodos, agresivos y, en ocasiones, amenazantes, pueden dar resultado en algunos casos, pero destruirán la relación futura con ese cliente. Son una buena solución para los casos que, claramente, van a derivar hacia un impago real y en los que ya no se quiere seguir teniendo relación con el cliente que ha actuado de esa manera.

En el resto de casos, cuando el cliente se demora, por el motivo que sea, pero está dispuesto a negociar una solución, hay herramientas igual de efectivas, o incluso más, como las ofrecidas por B2BEXPERTS, que prevendrán y, en su caso, solucionarán, esa incómoda y preocupante situación.

Evolución de los impagos en España Los impagos son un problema que afecta a la economía general de toda España, es por ello que se creó la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modificaba la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. La finalidad de esta norma es poner freno a las deudas en aumento en todo el país.

Un ejemplo de ello fueron las cifras publicadas en el diario Expansión. Según el Observatorio de la Morosidad de CEPYME, en el segundo trimestre de 2021 la deuda comercial con retraso de pago se disparó hasta un 15,8%. Esas cifran superaban los 264.567 millones de euros, y seguían aumentando en el tercer trimestre del mismo año.

Si bien, esta cifra sigue en niveles muy altos, las empresas B2B pueden implementar nuevas herramientas y formas de trabajar para disminuirlas rápidamente.

Reducir el nivel de impagados en B2B de la mano de B2BEXPERTS Hay quienes piensan que reducir el nivel de impagados y demoras es no un proceso fácil, pero la realidad es que si se establecen correctamente las prioridades y se trabaja de manera sistemática, los resultados no tardan en mejorar.

Para las empresas B2B que necesitan una estrategia personalizada con resultados rápidos y sostenibles a largo plazo, B2BEXPERTS pone a disposición un método de trabajo basado en tres pilares:

En primer lugar, proporcionar herramientas que permitan mejorar inmediatamente la negociación de formas de pago.

En segundo lugar, crear los procedimientos de trabajo interno y de establecimiento de prioridades que asegurarán una mejora rápida de la situación.

Finalmente, convertir a los equipos comerciales y de atención al cliente en expertos negociadores de soluciones de pago para resolver las demoras y evitar los impagados, salvaguardando, si así se quiere, la relación futura con el cliente.

Con el método de B2BEXPERTS, además de implementar fácilmente y paso a paso un método funcional, se establece una planificación para que no vuelvan a ocurrir los mismos problemas.

No hay que olvidar que, a fin de cuentas, el proceso de venta solamente concluye cuando el cliente cancela su deuda, y si la empresa no cobra el producto o servicio entregado, en realidad no ha vendido, sino que ha regalado...

Las compañías interesadas en reducir el nivel de impagados en B2B, pueden acceder al sitio web B2BEXPERTS y conocer toda su oferta disponible.