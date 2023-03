La nueva edición de SWE 'Salón Mujer y Empresa' para potenciar la Visibilidad de la Mujer en la organización Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 18:36 h (CET) El día 19 de abril tendrá lugar el congreso profesional referente en materia Liderazgo, Talento, Empoderamiento y Promoción de la Mujer en la empresa, organizado por INTRAMA. Se trata de un evento enfocado exclusivamente a profesionales con una puesta en escena llena de casos de éxito, buenas prácticas y ponencias prácticas.

INTRAMA, consultora de Recursos Humanos especializada en formación, consultoría y organización de eventos profesionales en materia de diversidad e inclusión, organiza el próximo 19 de abril una nueva edición de SWE: Salón Mujer y Empresa en el Auditorio de Leroy Merlin en Madrid.

SWE es la nueva imagen de WLMT: Women Leadership and Management Talent (nueve ediciones), un evento pionero y referente y Liderazgo y Talento Femenino que se paralizó con la llegada de la pandemia y que se reinventa bajo esta nueva denominación.

El evento pretende consolidarse como el mayor Congreso Nacional y evento de referencia en Liderazgo Femenino, estando dirigido principalmente a las áreas de Recursos Humanos, PRL, Bienestar y Salud, RSC, RSE, Diversidad, Inclusión, Marketing, Comunicación y áreas Directivas en general, de empresas privadas e instituciones públicas.

El objetivo del congreso es dotar al conjunto de profesionales asistentes de herramientas para generar políticas de actuación en materia de igualdad e inclusión desde una perspectiva transversal, incluyendo las herramientas más novedosas y siendo expuestas de forma disruptiva e inspiradora: liderar desde la inclusión, eliminar creencias limitantes y sesgos inconscientes, inspirar para potenciar el emprendimiento femenino, aumentar el empoderamiento femenino, potenciar la presencia de mujeres en sectores masculinizados, bienestar corporativo enfocado a la Mujer profesional.

En esta ocasión contarán con una puesta en escena que se estructura en mesas de opinión, exposición de casos de éxito, entrevistas y ponencias inspiradoras, además de realizar actividades complementarias llevadas a cabo en el congreso, expuestas por personas expertas en la materia y alta dirección de más de 20 empresas.

En el marco del evento se otorgará la Certificación BEST WOMEN TALENT COMPANY otorgado a las TOP Empresas en España con mejores prácticas en dar visibilidad y generar posicionamiento de la mujer dentro de la organización. Además, las buenas prácticas de las empresas certificadas se recogerán en el informe del mismo nombre que se entregará a todas las personas asistentes al evento.

SWE: Salón Mujer y empresa está patrocinado en la categoría de Sponsor Premium por Leroy Merliny Banco Mediolanum y en la caegoría Silver por Generali, Paramount y Sap.

El programa 09h30: Recepción de Asistentes.

09h50: Presentación y apertura de la jornada.

10h00 a 10h25: Academic interview · Cuando éramos niñas. La formación de las mujeres ¿Barreras solo en carreras STEM?

10h30 a 11h15: Knowledge Table · EngageMen. Compromiso de hombres como motor de cambio hacia la igualdad.

11h15 a 11h40: Coffee Break.

11h45 a 12h10: INSPIRING TALK · Marca Personal. Aprender a creer en ti y convertirnos en una “Love Brand”

12h15 a 13h00: Knowledge Table · Formación y sensibilización. Captación, promoción y retención del Talento Femenino en la organización.

13h05 a 13h30: Inspirational interview · Otras Empresarias. El impacto del cambio en una empresaria transgénero.

13h30 a 14h15: Liderazgo y Talento Femenino. Superar barreras visibles e invisibles para alcanzar el éxito profesional.

14h20 a 14h35: INSPIRING TALK. Women’s Health. Herramientas de bienestar corporativo y Salud emocional enfocadas a la Mujer.

14h40 a 14h50: Presentación Informe BEST WOMEN TALENT COMPANY : Mejores prácticas en Liderazgo y Talento Femenino.

14h50 a 15h00: Entrega certificaciones: BEST WOMEN TALENT COMPANY

15h00 a 16h00: Almuerzo.

