Formas de pago que facilitan compras en Tejidos El Mundo Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 13:45 h (CET) En el mundo del e-commerce y en el acto convencional de comercio, una de las metodologías más convenientes para incrementar las ventas es la de otorgar formas de pago que facilitan compras de los clientes.

En medio del avance español hacia una digitalización de la economía, la diversidad de métodos a la hora de pagar productos resulta fundamental. En este contexto, las personas eligen con mayor asiduidad a las pasarelas de pago.

De esta manera, existen empresas como Tejidos El Mundo que, mediante un comercio offline y online, ofrece la modalidad de “compra ahora, paga después” o la de pagar en tres cuotas sin intereses.

Métodos de pago más usados en España Respecto a los métodos de pago más utilizados en España, en primer orden, aparecen las tarjetas bancarias – que continúan siendo la forma de pagar más popular del país, dado que todas las personas tienen al menos una tarjeta y cada vez más comerciantes aceptan este tipo de pagos – junto con la tecnología contactless (pago sin contacto).

Luego, emergen las transferencias bancarias entre particulares o empresas – método muy común – que pueden efectuarse en línea o en sucursales financieras. También está PayPal, una plataforma de pagos en línea muy empleada en operaciones internacionales; y Bizum, aplicación móvil que facilita gratuitamente a los usuarios enviar y recibir dinero mediante sus teléfonos móviles.

Por último, figura el pago en efectivo, otra alternativa masiva de pago que subsiste frente a la avanzada de los soportes electrónicos y se distingue, no solo por necesidad para quienes no incorporaron la tecnología suficiente, sino por seguridad para las personas reacias a brindar datos.

Al respecto, la tienda Tejidos El Mundo – especializada en el sector textil para el hogar – utiliza la fintech Sequra para otorgar a sus clientes otras modalidades específicas, más allá de las mencionadas, para comprar lo que deseen.

El auge de los pagos aplazados Últimamente, está en auge el método de pago conocido como “compra ahora, paga después”, impulsado por las fintech y entidades bancarias de España. Es una forma de generar confianza al consumidor, ya que no paga nada en el momento de la compra y solo una vez transcurridos 7 días, tiempo suficiente para recibir el producto y darle el visto bueno, efectúa el pago del mismo. Todo ello sin ningún recargo adicional. En caso de devolver el producto en los primeros días, ni siquiera llega a pagarlo, ya que el pago se realiza al séptimo día.

El sistema es tan cómodo que se puede emplear con frecuencia para operaciones de pequeños importes como en el caso de adquirir ropa o gastos diarios en vacaciones. Su crecimiento exponencial tiene su correlato en la evolución del comercio electrónico.

Dentro de esta sintonía, la tienda textil-hogar, que posee sucursales en Oviedo y Gijón, destaca por ser una de las empresas que aplica la fórmula de la financiación a plazos. También brinda a su clientela la posibilidad de pagar lo adquirido en tres meses sin intereses, además de contar con los servicios de Bizum, PayPal, tarjeta o contrarreembolso.

Por consiguiente, en Tejidos El Mundo, quienes deseen adquirir ropa de cama y baño, alfombras, cortinas y otros productos calificados, podrán disponer de estas y otras formas de pago que facilitan compras.

