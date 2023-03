Según Northgate, un 50% de los españoles cree que disminuirá el coche en propiedad un 21% más que hace un año

El 63,7% de los usuarios destacan el poder despreocuparse de todos los pagos relacionados con el vehículo como uno de los motivos más relevantes para optar por el renting Cada vez es mayor la tendencia de los usuarios que, ante la necesidad de acceder a un vehículo, se plantean fórmulas diferentes a la compra tradicional. Y es que según los datos que desprende la II Encuesta de Movilidad realizada por Northgate Renting Flexible, un 49,9% de los conductores españoles cree que el coche en propiedad irá disminuyendo a favor de nuevos modelos de movilidad y gracias a alternativas más flexibles y accesibles. Estos datos reflejan un aumento de 8,5 puntos porcentuales, lo que se traduce en un 21% más, con respecto a la misma versión de esta encuesta realizada el año pasado.

Frente a la compra tradicional de vehículos, el renting se posiciona como una gran alternativa, tanto para movilidad profesional como para usuarios particulares. Algo que constatan los datos últimos datos publicados por la Asociación Española de Renting de Vehículos: las matriculaciones de renting acumulan un crecimiento del 40,76% en los dos primeros meses del año.

Entre las ventajas que ofrecen los servicios de renting, la que más destacan los usuarios es poder despreocuparse de cualquier gestión relacionada con el vehículo. Esto es algo cada vez más valorado, siendo el principal motivo por el que se decantaría por el renting el 63,7% de los encuestados, algo que afirmaba un 43,6% el año pasado. A esto le sigue la comodidad de no tener permanencia y poder cancelar sin sufrir penalizaciones, algo que es posible gracias a la modalidad de renting flexible, que lidera Northgate, y que es motivo de peso para más de un 52% de los españoles frente al 43,6% que opinaban así en la anterior oleada de la encuesta. Otro de los motivos que resaltan es contar con una cuota fija mensual en la que se incluyan todos los gastos (revisiones, seguro e impuestos), importante para el 36% de los encuestados y, por supuesto, no tener que pagar entrada, tal y como destaca el 32%. Además de estos, el 26,5%, de los encuestados señala como motivo de interés el poder cambiar el vehículo más a menudo.

2023: Nuevo marco normativo en movilidad

En materia de movilidad, este 2023 ha llegado cargado de novedades. El pasado mes de enero entraron en vigor las ya famosas Zonas de Bajas Emisiones con la intención de promover una forma de desplazamiento más limpia y sostenible. Y, en términos generales, lo que implica esta nueva orden de tráfico es la prohibición de circulación de los vehículos más contaminantes dentro de los municipios con más de 50.000 habitantes para lograr mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

En total, son 149 localidades españolas las que deben contar con estas zonas, pero tal y como han confirmado desde el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, por el momento sólo diez ciudades cuentan con estas ZBE en activo.

La entrada de vigor de estas áreas ha supuesto un gran revuelo, y el 34% de los españoles ya cree que su implantación va a afectar a su rutina de movilidad. De ellos,el 39,4% se plantea el renting como una de las alternativas para evitar las posibles consecuencias de estas ZBE, gracias a que esta modalidad facilita el acceso a vehículos sostenibles que, normalmente, suelen tener un precio bastante elevado, sin tener que hacer un gran desembolso.

Otras opciones al alcance de los españoles que pretenden hacer frente a las limitaciones establecidas por estas nuevas normativas es hacer uso de taxis, VTC o patinetes eléctricos para desplazarse. Sin embargo, existe un alto porcentaje de la población que no se decanta por este tipo de movilidad, concretamente un 75,3%. De ellos, para un 31,7% el motivo principal es porque prefiere disponer de un vehículo propio para sus desplazamiento, un 28% no los ve adecuados para sus desplazamientos y un 26,8% argumenta que en su localidad no existen suficientes opciones de este tipo. Así, en estos casos de nuevo el renting de tipologías de vehículos que permita el acceso a estas zonas se consolida como la alternativa que da respuesta a la necesidad de disponer de un vehículo de uso privado para sus desplazamientos.