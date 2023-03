Lexie Alford emprende con un Ford Explorer una expedición alrededor del mundo Está inspirada en el revolucionario viaje de Aloha Wanderwell con un Ford Modelo T Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 09:08 h (CET)

Hace cien años, una aventurera adelantada a su tiempo rompió los moldes de la exploración y redefinió lo que era posible en este campo. Entre 1922 y 1927, Aloha Wanderwell se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en coche, en un viaje que la llevó por 43 países. Parcialmente patrocinada por Ford Motor Company, batió el récord en un Ford Modelo T, el vehículo que puso el mundo sobre ruedas.

Ford une fuerzas con la influencer de viajes de aventura Lexie Alford -conocida en Internet por millones de personas como Lexie Limitless-, para continuar el legado de Wanderwell, de redefinir la exploración con un ambicioso recorrido alrededor del mundo, al volante del nuevo Ford Explorer totalmente eléctrico.



Lexie liderará una expedición, que comenzará a finales de este año, y que la llevará alrededor del mundo, superando retos, conociendo gente de diferentes culturas, y visitando lugares de extraordinaria belleza; todo ello, con la ayuda del Ford Explorer de cero emisiones.

"Estamos entusiasmados por ver lo que nuestro nuevo Explorer totalmente eléctrico, y Lexie Alford pueden hacer juntos en esta expedición, inspirada en el revolucionario viaje de Aloha Wanderwell", ha dicho Martin Sander, director general de Ford Model e en Europa. “Fuimos parte del viaje de Aloha hace ya no pocos años, y hemos estado ayudando a las personas a emprender ambiciosas aventuras desde entonces; estamos impacientes por ver cómo nuestro futuro eléctrico mantendrá ese espíritu rebelde".

Lexie, tras visitar todos los países del mundo, sigue explorando el planeta, mostrando todas sus maravillas, y animando a otras personas a hacer lo mismo. Ella lidera el rumbo de una nueva generación de exploradores, con una curiosidad infatigable, y movidos por la misma rebeldía que Wanderwell.

Al igual que Ford apoyó a Wanderwell en los años 20, el fabricante de automóviles colabora ahora con Lexie Alford, en este periplo del siglo XXI para ensalzar la figura del explorador moderno, apasionado por los viajes sostenibles, y también para demostrar lo que es posible lograr a bordo de un vehículo eléctrico.

"La historia de Aloha Wanderwell es especialmente inspiradora para las mujeres viajeras, pero realmente anima a todos a superar sus límites y explorar nuevos lugares”, ha comentado Lexie Alford. “Estoy deseando seguir las huellas de esta legendaria pionera, y mostrar cómo puede ser el futuro eléctrico de los viajes. Sin duda habrá muchos obstáculos y desafíos, pero eso forma parte de la diversión de viajar ¡y voy a documentarlo todo online!".

El nuevo y futurista Explorer, que debuta en todo el mundo, conjuga ingeniería alemana con un llamativo diseño americano, y está repleto de tecnología y soluciones ingeniosas para ayudar a conductores y pasajeros a mantenerse conectados y cómodos en cada aventura. Entre sus prestaciones, destacan una pantalla táctil móvil de gran tamaño que también oculta un portaobjetos secreto; un espacio de almacenamiento considerable en la parte delantera, y funciones de conectividad de última generación que se vinculan de forma inalámbrica con los smartphones. Todo ello se combina con sistemas de propulsión eléctrica que pueden cargarse del 10% al 80% en solo 25 minutos.

Aloha Wanderwell fue exploradora, cineasta, esposa y madre. Comenzó su viaje alrededor del mundo a los dieciséis años, y visitó lugares que ningún hombre o mujer occidental había visto antes. Su intrépido viaje comenzó en Niza (Francia), y terminó en el puerto de Kilindini (Mombasa, Kenia). A lo largo del viaje tuvo que adaptarse a circunstancias difíciles: el queroseno sustituyó a la gasolina, y se utilizaban plátanos triturados como grasa para mover las piezas de los vehículos.

Puedes seguir las aventuras de Lexie a partir de finales de año en: https://twitter.com/FordNewsEurope https://www.instagram.com/fordnewseurope https://www.youtube.com/fordnewseurope.

Le deseamos mucha suerte a Lexie en su ambicioso periplo.

