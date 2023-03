Cuál es la diferencia entre langostino y gamba Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) En la dieta mediterránea, los mariscos son los grandes protagonistas con una extensa variedad que permite crear los platos más deliciosos.

No obstante, es común que a la hora de comprar los consumidores no sepan distinguir entre productos con apariencias similares, en especial, cuando se trata de la familia de crustáceos.

En vista de ello, desde Lonja de Ayamonte despejan dudas y explican la diferencia entre gamba y langostino. La firma se presenta como uno de los mejores sitios en España para la compra de pescados y mariscos.

¿Cuáles son las diferencias entre un langostino y una gamba? Tanto la gamba como el langostino son pequeños decápodos de cuerpo alargado, que pueden encontrarse en el mar o en los fondos arenosos de la desembocadura de los ríos. Se caracterizan por su carne con alto valor nutricional que les permite adaptarse perfectamente a una dieta sana y saludable. Muchas personas no son capaces de distinguir unos de otros, pero lo cierto es que tienen varias desigualdades fácilmente apreciables.

Las más claras diferencias entre gamba y langostino están en su tamaño y color. La primera suele ser mucho más pequeña, con una medida que va generalmente entre los 6 y 10 cm. Por su parte, el langostino puede alcanzar los 20 cm, ofreciendo más carne al comensal. Además, suele tener un color rosa pálido, casi blanquecino; mientras que la gamba tiende a ser de color más intenso y anaranjado o, incluso, roja.

Otra diferencia muy importante, al menos para el comprador, es su coste. Generalmente, las gambas tienen un precio mayor. Aparte de ello, su textura es más suave y el sabor mucho más jugoso, aspectos que son ampliamente apreciados dentro de la gastronomía española.

Productos del mar frescos y de excelente calidad Lonja de Ayamonte es una empresa que aúna la pesca tradicional con las nuevas tecnologías. Por medio de su sitio web, hacen llegar pescado y mariscos a la mesa de los españoles, con frescura y calidad garantizados.

Navegando en su menú es posible encontrar gambas, ya sean blancas de Huelva o rojas alistadas. Además, haciendo clic en cada producto se puede ver una descripción detallada del mismo, con los tamaños disponibles y sus precios. También disponen de diferentes tipos de pescados, cefalópodos y moluscos para preparar los más exquisitos platillos.

Desde Lonjas de Ayamonte distribuyen a toda España, incluyendo las Islas Canarias y Baleares, productos del mar pescados el mismo día, garantizando su frescura y la conservación de su excelente sabor.

