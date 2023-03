Las claves que han popularizado la creación de empresas LLC en Estados Unidos, por Olivé Asesores Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 18:41 h (CET) La digitalización avanza y se posiciona como una herramienta a la vanguardia de todos los sectores de la sociedad. Los negocios no son una excepción de ello y aprovechan las oportunidades que ofrece la tecnología para optimizar todos los procesos relacionados con la creación y la gestión de las empresas. Estados Unidos es conocido como uno de los países favoritos para hacer negocios, gracias a las ventajas y flexibilidad que ofrecen las LLC (Limited Liability Company), una de las formas societarias más populares en el país, especialmente, para los emprendedores que quieren mantener una empresa en Estados Unidos sin residir en el territorio norteamericano. Desde Olivé Asesores explican que la popularidad de este tipo de empresas se ha visto incrementada gracias a la flexibilidad que existe en el país a la hora de abrir empresas de manera remota, es decir, sin la necesidad de viajar al país.

¿En qué consiste una LLC? En esencia, una LLC o Compañía de Responsabilidad Limitada es un tipo de estructura empresarial que unifica las características de una corporación y una sociedad de personas. Este modelo es ampliamente popular para pequeñas y medianas empresas debido a que ofrece mayor simplicidad, flexibilidad y protección de responsabilidad personal.

En este sentido, la responsabilidad se limita al capital invertido en la compañía. Además, la manera de gestionar los impuestos de este tipo de empresas funciona de manera diferente.

¿Cómo es posible crear una LLC en Estados Unidos sin viajar? Olivé Asesores explica las claves de este tipo de forma societaria Cuando un emprendedor planea iniciar un negocio de manera internacional, una de las principales prioridades es encontrar la forma de hacerlo lo más rápido y sencillo posible. En ese sentido, crear una LLC puede resultar una de las mejores opciones para los no residentes en Estados Unidos que deseen tener una empresa en el país. Esta forma societaria se caracteriza por ofrecer diferentes facilidades en los trámites de manera remota.

De hecho, el registro de este tipo de compañías puede llevarse a cabo desde el extranjero, indistintamente de la nacionalidad o país de residencia de las personas mientras sean mayores de 18 años.

Procedimiento de apertura y gestión de LLC en Estados Unidos Desde Olivé Asesores explican que las consultas acerca de este tipo de estructuras se han incrementado en los últimos años. Los emprendedores se interesan por ellas gracias al prestigio que ofrece a sus proveedores y clientes, además de las facilidades que permiten a los no residentes.

Desde la firma de asesoramiento explican que el proceso de apertura puede realizarse totalmente de manera remota e incluso es posible abrir una cuenta bancaria, manteniendo el máximo grado de transparencia y seguridad en cada parte del proceso. Estas estructuras permiten que los registros de propiedad no sean públicos en internet, y por ello, ofrece una mayor privacidad para los propietarios.

Creación de empresas de la mano de Olivé Asesores Con más de 10 años de trayectoria en la creación de empresas internacionales, Olivé Asesores ha logrado distinguirse como una firma especializada con gran reconocimiento en el sector. Esta compañía se encuentra conformada por un equipo jurídico multidisciplinar de abogados, economistas y especialistas en tecnología, enfocado en ofrecer un asesoramiento completo a las personas interesadas en crear LLC en Estados Unidos y sacar el máximo provecho de las ventajas que esto conlleva.

Una de las principales ventajas que ofrece Olivé Asesores a sus clientes es la posibilidad de tramitar todo el proceso de forma online, sin necesidad de viajar a Estados Unidos, por lo que tampoco se requiere ningún tipo de visa, SSN o un TAX ID estadounidense. Los profesionales se enfocan en dotar a las empresas con las herramientas y recursos innovadores que les permitan mantenerse a la vanguardia en cada uno de los sectores donde se desempeñan.

Los emprendedores podrán encontrar en esta firma un asesoramiento permanente desde el primer momento que inicia la creación de la LLC, hasta la apertura de la cuenta bancaria y todo el trámite necesario para el registro. Asimismo, conocer en profundidad el sistema financiero y fiscal de Estados Unidos, les permite ofrecer respuestas a todas las dudas y situaciones que puedan surgir al crear LLC.

