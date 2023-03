Razones por las cuales el sistema de ciberseguridad de una empresa puede estar quedándose obsoleto Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 16:07 h (CET) La ciberseguridad básica ya no basta para hacer frente a los hackers porque los ciberataques son cada vez más inteligentes a cauda de los grandes cambios experimentados en los últimos años en plena era digital.

Y es que el aumento de la transformación digital ha hecho de las APIs, elemento desconocido para muchos hasta entonces, un vector clave de ataque para los ciberdelincuentes.

Visto el peligro de estos ataques informáticos, las empresas están apostando por la implementación de API Security, una especialidad dedicada exclusivamente a la securización de estos sistemas.

A continuación, se explica cómo se puede aplicar esta medida en una empresa.

Assessment gratuito de API Security Aunque las APIs no son visibles, recogen y utilizan datos de alta importancia de las empresas y sus clientes, viéndose dañada la reputación de las organizaciones en caso de ser alcanzadas por los hackers.

Con este motivo, la empresa CloudAPPi, empresa pionera en diseño y seguridad de las APIs, lleva a cabo una campaña para ayudar a las empresas a crear o potenciar una estrategia de seguridad 360 que les permita defenderse de los ataques.

Con más de 7 años de experiencia asesorando a organizaciones internacionales en materia de ciberseguridad, CloudAPPi pone a disposición de las empresas su grupo de profesionales en API Security para ofrecer un asesoramiento de 2 horas de duración completamente gratuito.

Durante el assessment, el equipo de trabajo analizará y evaluará los posibles puntos débiles de la empresa y sus APIs, ofreciendo soluciones para fortalecerlos. Durante este proceso, el software se expone a pruebas de seguridad controladas para detectar y mitigar las vulnerabilidades. De esta manera, las empresas pueden disponer de unas APIs a prueba de cualquier tipo de ataque cibernético.

¿Por qué la API Security es tan importante para las empresas? Es de vital importancia que las empresas que ofrecen servicios en internet protejan los datos, no solo propios, sino también los de sus clientes. Con un sistema de API Security se garantizan una relación de fiabilidad y seguridad con sus usuarios.

Dentro de las vulnerabilidades que puede enfrentar este tipo de software, se encuentran errores de identificación y autenticación, falsificaciones de solicitudes, inyecciones o diseños inseguros, entre otros.

Toda empresa, independientemente del sector al que pertenezca, debe priorizar la seguridad de sus APIs. El abanico de empresas que acuden a CloudAPPi es muy variado, yendo desde el sector banca y fintech con grandes empresas reconocidas, como los sectores de Telecomunicaciones, Salud, y Seguros.

Con el creciente impacto de la digitalización, un óptimo sistema de API Security procura la seguridad y rendimiento del negocio. Una excelente forma de poner en práctica este sistema es solicitando el asesoramiento gratuito de CloudAPPi. Para más información, se puede consultar su página web, donde ofrecen todos los detalles.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.