Los trámites para solicitar el divorcio internacional Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 15:34 h (CET) En la actualidad, el número de matrimonios entre personas de distintas nacionalidades registra un aumento, por lo que también existen más casos en donde se requiere la solicitud de un divorcio internacional .

El despacho de abogados Divorcio Express cuenta con profesionales en derecho de familia cualificados para tramitar toda clase de separaciones y divorcios, con el compromiso de priorizar un mutuo acuerdo. En ese sentido, los especialistas concentran sus esfuerzos en impulsar un proceso de mediación para que la ruptura matrimonial no sea traumática.

¿A qué se denomina divorcio internacional y cuáles son los pasos a seguir para solicitarlo? El término divorcio internacional surge frente a la duda referente a dónde se debe tramitar un divorcio y cuál es la ley que debe aplicarse cuando los involucrados son de nacionalidades diferentes o ambos tienen la misma nacionalidad, pero residen en países distintos. ¿Cómo se puede saber si se puede solicitar en España el divorcio?

En primer lugar, para saber si los tribunales españoles son los competentes en caso de que el divorcio presente algún rasgo internacional es importante conocer si, en primer lugar, hay algún acuerdo matrimonial que determine la ley aplicable y el juez competente que rija su divorcio. Este no siempre es el caso. Por ello, tanto conforme al derecho internacional como las leyes españolas, el divorcio internacional puede solicitarse cuando las partes, sin importar si son españoles o extranjeros, tienen una conexión con el país.

Por lo general, para saber si los tribunales españoles son los competentes en caso de que no exista acuerdo matrimonial la competencia del juez español se determinará a través de la residencia habitual de los cónyuges, en conjunto o por separado. En este sentido, el juez español será competente si, por ejemplo, el último lugar de residencia de la pareja ha sido en España o si, en concreto, uno de los cónyuges lleva residiendo en España más de seis meses o un año dependiendo su nacionalidad. La conexión con los tribunales se determina asimismo si ambos cónyuges son españoles, aunque residan en el momento del divorcio en partes opuestas del mundo.

Con todo, será necesario presentar los documentos acreditativos de manera adecuada en la presentación de la demanda de divorcio (incluida aquella de mutuo acuerdo) para no retrasar el proceso. Entre estos documentos, se hará necesario analizar cada escenario para solicitar, por ejemplo, un certificado de matrimonio plurilingüe -en caso de haberse celebrado en la Unión Europea- o, por el contrario, apostillar o legalizar el documento.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el derecho internacional privado es una materia compleja y puede variar en función de cada país y de cada caso concreto, por lo que la mejor alternativa es solicitar la asesoría de abogados con experiencia en la tramitación del divorcio internacional, debido a que son los más indicados para determinar cada uno de los aspectos jurídicos. De esa manera, las partes involucradas en el proceso pueden aspirar a tener una resolución exitosa en el menor tiempo posible.

El despacho de abogados Divorcio Express garantiza un divorcio internacional con el menor perjuicio La prioridad de quienes integran el despacho Divorcio Express es garantizar un proceso de divorcio internacional ágil y tranquilo, de tal manera que el proceso no sea un obstáculo en la vida del cliente. Por lo tanto, cada profesional analiza los casos de manera personalizada para establecer las medidas oportunas y evitar posibles conflictos entre los cónyuges.

Por otra parte, el despacho Divorcio Express se diferencia de la competencia por sus tarifas claras y cerradas, debido a que uno de sus objetivos es que el divorcio no resulte un perjuicio financiero para el cliente. De igual manera, el equipo de expertos en divorcio internacional trabaja con la cautela necesaria para abordar cualquier caso sin importar su complejidad.

En caso de requerir una cita con un asesor de Divorcio Express para evaluar su situación, los clientes pueden comunicarse vía telefónica, acudir directamente a las oficinas del estudio, ubicadas en Madrid, o rellenar el formulario disponible en el sitio web.

