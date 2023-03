Rey Fernando, elegida como la marca de pastelería con mayor proyección este 2023 Comunicae miércoles, 22 de marzo de 2023, 11:14 h (CET) El grupo especializado en la elaboración de piononos, dulces y helados desde 1945 pretende consolidar su modelo de franquicia con condiciones inmejorables La empresa pionera en la elaboración del pionono, dulce granadino delicatessen, Rey Fernando, pretende este año consolidar el inicio de su expansión en franquicia a través de su producto único, materias primas de calidad certificada, estructura de logística propia e imagen reconocida a nivel nacional.

Actualmente, la marca está expandiendo su concepto empresarial mediante el sistema de franquicia teniendo una gran acogida por emprendedores que buscan un negocio demandado, solvente y rentable. Uno de los propietarios de Rey Fernando, la empresa familiar con mayor trayectoria en Granada, Jorge Pérez Bautista, destaca la oportunidad de embarcarse en esta franquicia: "El sector se encuentra en plena expansión y, tras la pandemia, se ha retomado con gran éxito por parte de los profesionales. Desde el sector y en todas las ponencias celebradas, se ha hablado de la importancia de los productos sostenibles y saludables, idea que nosotros potenciamos dado que nuestros sistemas de fabricación, tanto materias primas como productos, son ecológicos y saludables, ahondando más en nuestro perfil como empresa para afianzarnos como líderes en el sector. Nunca hemos olvidado esta premisa, de ahí que no queramos modificar nuestra filosofía artesanal".

Con más de 70 años de experiencia en el sector de la panadería, Rey Fernando se ha ganado la reputación de ser la mejor franquicia en la elaboración de los dulces más demandados en sus obradores propios. Sus elaboraciones han sido aclamadas por los grandes profesionales del sector pastelero.

Una de las múltiples ventajas de formar parte de la red de franquicia Rey Fernando, es que los franquiciados tendrán desde el minuto uno asesoramiento de búsqueda de zonas, apoyo en la planificación y de la gestión diaria de pastelerías. También dan soporte en la implantación del establecimiento, encargándose de la remodelación y amueblamiento del local y formación teórica y práctica inicial para conocer el correcto funcionamiento diario de Pastelerías Rey Fernando. La implicación del grupo pastelero será plena, por ello, darán asistencia continua en el día a día para que el futuro franquiciado trabaje un negocio con buenos márgenes de beneficio y fácil gestión.

Otra de las cualidades por la que la marca es escogida por los emprendedores, es el papel que representa el franquiciado en el crecimiento de la marca. La Central de Rey Fernando, además de ofrecerle productos en exclusiva como los piononos, innovaciones continuas en los productos, sistemas de captación de clientes, etc. realiza un seguimiento durante toda la vigencia del contrato con el objetivo de optimizar el negocio con actualizaciones, sugerencias, etc.

En resumen, la empresa fundada en 1945, continúa innovando en todas las áreas de negocio necesarias para un buen posicionamiento en el sector y ante los clientes. En palabras de Jorge Pérez: "Nuestro franquiciado ofrecerá un producto de alta calidad y larga tradición, elaborado de forma artesanal y utilizando productos naturales, filosofía que nuestra empresa pretende conservar en el tiempo, manteniendo así a nuestros clientes estables y fidelizados. La calidad es de fundamental importancia para nosotros, tanto en el producto final como en el servicio".

Desde la consultora responsable encargada de su expansión, Tormo Franquicias Consulting, avalan la buena oportunidad de este modelo de franquicia, ya que aúna en un mismo concepto tradición, eficacia en los sistemas de elaboración y distribución, exclusividad de producto y rentabilidad de negocio.

La central franquiciadora está en búsqueda selectiva de perfiles con pasión por el sector, capacidad económica y motivación por formar parte de una marca con proyección y crecimiento. Jorge Pérez concluye que, aun teniendo capacidad de acoger aperturas en todo el territorio nacional, se enfocan principalmente en la zona sur del país por la cercanía con las unidades propias, capitales de provincia y zonas de costa.

