Recomendaciones para mejorar la comunicación asertiva con la pareja o en el trabajo Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 12:23 h (CET) El éxito en las relaciones, sean afectivas, amistosas o laborales, radica en una correcta gestión de la comunicación. Una interacción óptima y armónica no solamente es posible cuando el receptor y el emisor de cualquier mensaje hablan el mismo idioma, sino también cuando se crea un ambiente de comunicación ameno y tranquilo en el que ambas partes pueden entablar diálogos desde un lugar seguro y confiable. Este ambiente es vital cuando se busca expresar desacuerdos o inconformidades, sobre todo si existen canales sólidos de comunicación asertiva.

Sin embargo, muchas personas no han desarrollado habilidades de comunicación asertiva que sean efectivas, y eso afecta a la hora de interactuar con otros de manera sana, ya sea en una relación de pareja, con amistades o en un ambiente laboral.

La comunicación y la asertividad son claves para sentirse comprendido, poner límites, decir que no sin miedo y expresar lo que se siente sin hacerse daño a uno mismo ni dañar a la otra persona. Y no siempre es fácil ni se comunica cómo se desearía.

Es por esto que en el centro de psicología online Mireia Muñoz se ofrece un taller de formación práctico en comunicación asertiva, con el que aportar las herramientas necesarias para mantener diálogos sanos, transmitir el mensaje de manera adecuada, verbalizar peticiones o poner límites sin derivarlo a un conflicto y gestionar las emociones que aparecen a la hora de comunicarse.

El taller tiene una duración de 2 h y se imparte el 25 de marzo, pero quedará grabado y se podrá ver durante un mes en el momento en que se desee. Incluirá la grabación y el material. Posteriormente a esta fecha, se podrá comprar.

Naturaleza humana y comunicación La comunicación es una acción inherente al ser humano. Aristóteles ya planteaba esta necesidad cuando formuló su famosa frase "el hombre es un ser social por naturaleza". Aun así, en la actualidad, se hace cada vez más dificil consolidar lazos sólidos de interacción donde se puedan verbalizar los pensamientos, opiniones e ideas propias, sin herir al otro. Y a veces se termina herido o no se sabe cómo expresar lo que se siente, callándolo o reprimiéndolo.

Un curso para aprender a interactuar sanamente En el curso de comunicación asertiva impartido por una psicóloga del equipo del centro de Psicología online Mireia Muñoz, los asistentes adquieren las capacidades para reconocer que sus opiniones, ideas y emociones son igualmente valiosas y a gestionar las emociones que puedan aparecer de rabia, miedo o inseguridad ante un suceso.

El taller ofrece una serie de herramientas de inteligencia emocional, ayuda a identificar cuál es el estilo comunicativo que se está usando, a saber qué hacer ante una situación conflictiva (el paso a paso), a decir no sin sentirse culpable, a mostrar cómo impedir que las emociones interfieran en la comunicación, entre otros aspectos clave. El taller incluirá ejercicios prácticos y ejemplos reales.

A través de los ejercicios, aplicables a la vida y al día a día y de la explicación, los asistentes pueden fortalecer sus habilidades de comunicación asertiva, tanto en el hogar como en el trabajo.

Los interesados en este taller pueden entrar en la página web del centro de psicología online Mireia Muñoz y acceder al apartado de talleres. También podrán pedir cita para una sesión de terapia privada, para trabajar este tema u otro que se quiera abordar en profundidad con una psicóloga especializada.

El centro de psicología online Mireia Muñoz está especializado en relaciones, trabajando así: relaciones de pareja y dependencia emocional, relaciones sexuales, y relación con uno mismo (autoestima, ansiedad y estrés y gestión emocional).

