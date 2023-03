Los grandes candidatos del Abierto de Francia Entre mayo y junio se disputará el Abierto de Francia. En el top 3 se encuentran Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Rafael Nadal Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 22 de marzo de 2023, 09:16 h (CET) Entre el domingo 28 de mayo al 11 de junio se jugará uno de los torneos más prestigiosos que componen el Grand Slam: Roland Garros. En esta nueva edición, hay mucha expectativa por conocer al ganador, ya que, uno de los favoritos, se ha consagrado en el Abierto de Australia al comienzo de la temporada. Por fortuna, quienes quieran hacer predicciones, encontrarán cuotas muy competitivas en las apuestas tenis y también pueden aprovechar los consejos que sitios como Betfair blog comparten sobre sus participantes. Mientras tanto, haremos un repaso de los grandes candidatos de esta nueva edición del Abierto de Francia.



Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, los favoritos

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic están prácticamente empatados en las cuotas de las apuestas deportivas. Si bien el español es el más inexperto de los tenistas que participarán de Roland Garros, tiene a su favor que ya ganó el Abierto de Estados Unidos en 2022, frente a Casper Ruud. Esta será su tercera participación en el torneo francés, en el que logró alcanzar los cuartos de final el año pasado. Ahora bien, en lo que va de esta temporada será la primera vez que lo veamos competir en el Grand Slam, ya que tuvo que ausentarse del Australia Open por una lesión.



Por su parte, Novak Djokovic ya tiene 22 títulos de Grand Slam y 11 finales perdidas. Sin embargo, Roland Garros es el torneo que menos cantidad de veces ha ganado (2016 y 2021). Eso sí, siempre logró buenas participaciones; sin ir más lejos, el año pasado, alcanzó los cuartos de final. No hay duda de que se trata de uno de los mejores tenistas de los últimos años y, por eso, es favorito en Francia.

Rafael Nadal con buenas probabilidades

Al igual que Djokovic, Rafael Nadal también ostenta 22 títulos de Grand Slam, pero 8 finales perdidas. Ahora bien, se trata del tenista activo que más veces ganó el Abierto de Francia; de hecho, también es el último ganador. Sin embargo, tuvo que despedirse muy pronto del último Australia Open por una lesión, que todavía podría ser perjudicial para él. Por eso, se mantiene por detrás de Alcaraz y Djokovic en las cuotas.

Otros candidatos

Más allá del top 3 para ganar el Abierto de Australia, hay otros tenistas que también tendrán la oportunidad de pelear por este título de Grand Slam:

Stefanos Tsitsipas : StefanosTsitsipas llegó hasta las rondas finales del torneo en las últimas ediciones, por lo que no hay que subestimarlo.

: StefanosTsitsipas llegó hasta las rondas finales del torneo en las últimas ediciones, por lo que no hay que subestimarlo. Casper Ruud : En las últimas ediciones de Roland Garros llegó a la tercera ronda, pero en 2022 fue finalista, por lo que es un gran candidato.

: En las últimas ediciones de Roland Garros llegó a la tercera ronda, pero en 2022 fue finalista, por lo que es un gran candidato. Jannik Sinner: El joven de 21 años llegó hasta la cuarta ronda en las últimas ediciones del Abierto de Francia. Sin embargo, se presenta como una de las grandes promesas del tenis actual.

Entre mayo y junio se disputará el Abierto de Francia. En el top 3 de los grandes candidatos, se encuentran Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Rafael Nadal. No obstante, otros tenistas, como Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud y Jannik Sinner, también tienen buenas probabilidades de ganar. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vic acogerá de nuevo tres días del mejor trial mundial La ciudad catalana acoge del 7 al 9 de abril la prueba inaugural de la Copa del Mundo de Trial UCI 2023 Impresionante victoria de Da Costa y Porsche en Sudáfrica Segunda posición para Jean-Éric Vergne y DS Automobiles Los grandes candidatos del Abierto de Francia Entre mayo y junio se disputará el Abierto de Francia. En el top 3 se encuentran Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Rafael Nadal El Betis FS cede ante el Palma (3-5) La Comunidad Valenciana lidera la Fase Sector para el Campeonato de España Júnior Brillante actuación del judo valenciano