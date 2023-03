Albergrass señala los beneficios de instalar un césped artificial

El césped artificial es una alternativa de fácil cuidado y grandes beneficios a la hora de sumar naturaleza a los espacios sin tener que lidiar con suciedades, insectos ni alérgenos.

Por ello, destaca como una opción escogida por numerosos hogares alrededor de España y del mundo. Avalados por su trayectoria, en Albergrass comparten los beneficios del césped artificial, además de estar respaldados por la alta calidad y tecnología ofrecida en sus productos.

Una empresa comprometida con brindar productos de calidad Albergrass cuenta con diez años de trayectoria como productores de césped artificial, destacándose en el sector gracias a su tradición industrial textil heredada de más de cincuenta años. Su fábrica se encuentra en Banyeres de Mariola, en la provincia de Alicante, lo cual hace posible que esta empresa sea capaz de garantizar el origen y calidad de sus productos. A la hora de fabricar sus productos, utilizan las materias primas de compañías como Mattex Yarns y Ten Cate Thiolon, reconocidas en el mercado internacional.

Esta empresa sostiene que mediante la utilización de materia prima de calidad es posible fabricar un césped artificial superior, que permita que cada cliente de Albergrass disfrute de productos de óptima durabilidad en sus hogares. Para ello, brindan tres tipos diferentes de garantía con cada modelo: el césped mantendrá su color durante un período determinado de tiempo, que dependerá del tipo de césped que se escoja; que el material es resistente al fuego; y que cada producto se encuentra fabricado 100 % en España, certificado por su sello de Origen Español Certificado.

Los beneficios de tener un césped artificial, por Albergrass El césped artificial posee ciertas ventajas sobre el césped natural, tanto por sus características estéticas como por las funcionales. Entre ellas, destaca su durabilidad, que asegura mantener un color constante y su buena resistencia ante los factores climáticos, como puedan ser las temperaturas extremas, los rayos UVA o las heladas.

Asimismo, posee beneficios vinculados a su fácil mantenimiento, ya que no es necesario cortarlo ni regarlo, ahorrando tiempo y dinero en el mantenimiento. Esto se traduce en un ahorro de agua que favorece al medioambiente, ya que el jardín solo necesitará ser rociado eventualmente para limpiarse y refrescarse.

Otro beneficio del césped artificial es que no se embarra, gracias al sistema de drenaje de Albergrass, que permite mantener una buena limpieza en todo momento. Asimismo, no contiene sustancias tóxicas ni metales pesados, por lo que no produce alergias ni reacciones adversas.

Sumado a ello, ofrece una superficie higiénica, limpia y cómoda para las mascotas, sin tierra ni insectos. Finalmente, el césped artificial posee una protección contra los rayos UVA, que permite mantener el césped como nuevo durante más tiempo.

Gracias a la fabricación de un producto de alta tecnología que se destaca en el mercado, Albergrass se erige como una excelente opción a la hora de adquirir césped artificial producido en España y con calidad garantizada.