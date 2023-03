Uno de los referentes en la elaboración de trajes camperos artesanales, Tomar Artesanía Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 19:00 h (CET) El traje campero, conocido también como traje corto o traje de corto, es un símbolo de la cultura y tradición española.

Suele usarse en romerías, ferias y eventos deportivos ecuestres, como la doma vaquera, donde es un elemento fundamental.

En cuanto a la fabricación de trajes de corto, Tomar Artesanía es referente en el sector, con casi medio siglo de experiencia vistiendo a grandes jinetes del mundo y a los amantes de la moda campera. Esta destacada sastrería artesanal se ha ido adaptando a las nuevas tendencias y modas, sin dejar de lado sus raíces. Entre sus objetivos está el ofrecer a sus clientes una experiencia personalizada, con un trato cercano y con la garantía de satisfacer las necesidades y exigencias de cada persona.

Cuáles son las claves para escoger el sastre correcto Si bien se puede encontrar una amplia variedad de sastres, es importante saber elegir al más adecuado. No solo porque de ello dependerá la calidad de las prendas, sino también porque es la forma más segura de que el cliente obtenga un traje completamente ajustado a su físico, con un buen acabado en cada costura.

Lo primero que cualquier usuario debe considerar para elegir un sastre es el estilo y la experiencia. Un profesional puede adaptarse al gusto del cliente, pero no todos dominan el arte del traje corto, ni tienen un control completo sobre su cadena de producción. Por esta razón, es vital conocer el taller y poder conversar con el equipo, para tener una idea del resultado real de las piezas.

El nivel de detalle en la obra también es fundamental. El picado de la tela, el montaje de la manga, los interiores, el rematado de la prenda… Cuando todos estos elementos son realizados a mano y con esmero, son determinantes en la calidad de las piezas finales.

Por qué tener un traje a medida A la hora de decantarse por un traje campero, muchos clientes prefieren optar por los trajes a medida. En primer lugar, porque permite un mejor ajuste al cuerpo, resaltando las partes más favorecedoras de cada cliente y así sentirse totalmente únicos.

En Tomar Artesanía todos los trajes, sean hechos a medida o no, son totalmente artesanales. Son piezas personalizadas, confeccionadas sobre el gusto de cada cliente, trabajadas a mano por sastres experimentados con un nivel de acabado único, guardando la esencia y la tradición más originales de la profesión.

Sea cual sea la opción preferida, en Tomar Artesanía cuentan con un amplio catálogo de trajes de corto para hombres, mujeres y niños, elaborados según el auténtico estilo campero. Además, ofrecen un servicio atención personalizada, con el que los compradores pueden escoger entre una amplia variedad de bordados, tejidos, cortes y estilos para crear la pieza ideal.

También disponen de tienda online con envío a domicilio, y cuentan con tiendas físicas en Sevilla y Huelva.

