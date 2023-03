Una de las escuelas de buceo referentes en Barcelona, Underwater Barcelona Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 18:22 h (CET) Bajo el agua hay mucho por descubrir y la mejor manera de hacerlo es con la práctica del buceo. Este deporte no solo está lleno de adrenalina, sino que cada inmersión es toda una experiencia a los sentidos que, además, es capaz de ofrecer beneficios para la salud física y mental de quienes lo practican.

Actualmente, está disponible un excelente curso de buceo en Barcelona, a cargo de una de las mejores escuelas de toda la zona, llamada Underwater Barcelona. Allí las personas podrán aprender y convertirse en profesionales del buceo, de la mano de profesionales con mucha experiencia y trayectoria en el deporte.

Cursos de buceo en Barcelona Underwater Barcelona es una de las escuelas de buceo más importantes en Cataluña, reconocida por ser un Centro de Buceo IDC, la máxima categoría otorgada a las escuelas dedicadas a la enseñanza de este deporte. Es decir, que en esta escuela las personas pueden formarse para convertirse en especialistas del deporte e incluso hacer una carrera como profesionales en el mundo del buceo.

Además de eso, es también reconocida por una escuela ecofriendly en la capital catalana. Allí se ofrecen una variedad de cursos, como, por ejemplo, el de buceo Open Water Diver PADI y Open Water Diver PADI Advanced, así como el curso Rescue Diver PADI y Divemaster y DSD Leader PADI. Todos ellos se imparten en su sede en uno de los mejores clubes de Barcelona, el CNB Club Natació, en la playa de Sant Sebastià. Sus formaciones están, además, certificadas por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo, impartidas por instructores profesionales con mucha experiencia, quienes también forman parte de la asociación.

Convertirse en un buzo con licencia y certificado internacional Hay muchas razones por las que las personas se interesan en el buceo. Algunos lo hacen por recreación, otros por entrenamiento físico, trabajo, exploración, placer, pasión, etc. Por otro lado, en el mundo del submarinismo hay también varias especialidades como, por ejemplo, el buceo en aguas profundas, con scooter, buceo nocturno, entre otras. Todos ellos, se imparten en la escuela Underwater Barcelona. Esta cuenta con un completo programa de formación en submarinismo, el cual llevan a cabo a través de diferentes cursos como los ya mencionados anteriormente. Lo mejor de todo es que con estas formaciones las personas podrán obtener licencias y certificados con validez, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

La escuela Underwater Barcelona tiene ahora mismo un sitio web donde se encuentra toda la información acerca de cada uno de los cursos de buceo que imparten. En definitiva, este centro de formación en submarinismo es de las mejores opciones de la zona para quienes desean convertirse en profesionales del buceo.

