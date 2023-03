Instalación de placas solares fotovoltaicas en casa, con Lumisolar Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 18:09 h (CET) Las placas solares fotovoltaicas son capaces de captar las radiaciones que hay en la luz del Sol y transformarlas en electricidad.

Este proceso se lleva a cabo gracias a la acción de las células fotovoltaicas que son fabricadas con materiales como silicio o arsenio de galio. Ambos son considerados elementos semiconductores.

A su vez, los especialistas de Lumisolar añaden que existen paneles monocristalinos y policristalinos. Mientras que los primeros resultan más eficientes, los segundos son más económicos.

En el catálogo de esta empresa es posible encontrar, según ellos mismos, los paneles monocristalinos más eficientes del mercado, más todo lo necesario para realizar una instalación fotovoltaica como, por ejemplo, inversores, baterías de litio, kits solares autoconsumo y estructuras de fijación o lastre, entre otros productos.

¿Cuáles son las ventajas de usar placas solares fotovoltaicas? El autoconsumo fotovoltaico es la mejor manera de aprovechar la energía solar, ahorrar en la factura de luz y recibir una compensación económica por los excedentes vertidos a la red eléctrica.

La energía que proporcionan estos dispositivos es limpia y ecológica, ya que no se producen emisiones nocivas de gases de efecto invernadero. Además, la fuente de alimentación es natural, inagotable y, particularmente en España, muy abundante.

Estos equipos también ofrecen ventajas en el plano económico. En primer lugar, permiten ahorrar en la factura de luz. Por otra parte, el coste de los paneles solares se está reduciendo aceleradamente, por lo que la inversión se recupera cada vez más rápido. Actualmente, la media se ubica en los 7 u 8 años desde el momento de la instalación, aunque esto puede suceder antes o después, dependiendo de las características de los equipos y del consumo de los hogares. Además, hoy en día, tanto el gobierno español como las administraciones autonómicas y locales disponen de ayudas y subvenciones para adquirir estos productos, como la subvención Next Generation EU establecida en el Real Decreto 477/2021.

En este mismo sentido, el coste de mantenimiento de los paneles solares fotovoltaicos es bajo y mucho menor al de otros sistemas de energía renovable como los aerogeneradores. Esto se debe a que no tienen piezas mecánicas que se muevan.

Asimismo, son totalmente silenciosos y su instalación resulta sencilla. A propósito de esto, lo más común es colocarlos en el tejado, aunque también se pueden poner en el suelo. En cualquier caso, los profesionales de Lumisolar indican que la orientación adecuada es el sur.

¿Cuál es el precio de una instalación de placas solares? El número necesario de paneles para satisfacer el consumo de electricidad depende de dos factores fundamentales. En primer lugar, hay que considerar qué potencia tienen los equipos fotovoltaicos. Por otra parte, es importante saber cuál es la necesidad de generación que se debe cubrir.

Según los datos de Red Eléctrica de España (REE), el consumo medio mensual de un hogar es de 270kWh, lo que implica un consumo medio anual de 3.272 kWh y se necesitarían 5 placas solares de 450W para cubrir el consumo. Grosso modo, una instalación de 5 paneles costaría unos 3.600 €, contando que el kit solar autoconsumo de 5 paneles para una instalación monofásica cuesta 2.143,83 € en la web de Lumisolar, se deberían abonar unos 1.000 € de mano de obra y unos 500 € de legalización.

A través de Lumisolar, es posible conseguir distintos modelos de paneles solares fotovoltaicos y también solicitar asesoramiento para escoger los productos que sean más adecuados para cada hogar.

