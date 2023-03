¿Qué hacer ante el robo o la pérdida del carnet de conducir antes de Semana Santa si la persona quiere irse de viaje? Expertos responden Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) La pérdida del carnet de conducir se ha vuelto algo recurrente.

Normalmente, suele pasar justo antes de los viajes o ventanas vacacionales importantes. Y a la vuelta de la esquina están ahora los viajes en Semana Santa.

¿Qué sucedería si a una persona le robaran la cartera o la perdiera, con el carnet de conducir dentro, y quiere irse de viaje? Los usuarios se ven en la necesidad de pedirlo ante la Dirección General de Tráfico (DGT). No obstante, la corta estancia en los lugares de destino, les exige tener el documento en poco tiempo para disfrutar de sus actividades sin inconvenientes. ¿Un problema?

En este sentido, el portal Duplicado Carnet Conducir (DCC) es la entidad avalada por la DGT como gestor de una autorización online provisional en menos de 48 horas. Este tiene la misma validez que el permiso original y con él se evitan desplazamientos y otros protocolos propios de los trámites presenciales.

Pero, ¿Qué requisitos se necesitan para solicitar el duplicado? La empresa Duplicado Carnet de Conducir cuenta con más de 11 años como proveedor de estas copias en línea del carnet de conducir.

Y lo único que tendría que hacer es solicitar la petición por la página, pero el usuario debe cumplir con algunas condiciones.

En primer lugar, el ciudadano debe tener su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y ser mayor de 18 años. Es decir, no podrá hacer el trámite si es de nacionalidad diferente a la española y si su acreditación es el Número de Identidad de Extranjero (NIE).

Por otro lado, tiene que residir en España y que el carnet de conducir extraviado no haya caducado o esté a punto de vencerse.

Una vez cumpla con estos requerimientos, la persona debe rellenar un pequeño formulario digital con sus datos personales. El cual, siempre ayudan a hacerlo.

Posteriormente, se le emitirá la factura para realizar el pago a través de la plataforma segura de Visa Master Card Redsys. Finalmente, en dos días máximo el usuario recibirá la autorización provisional para manejar en cualquier localidad del territorio español.

Asimismo, el carnet oficial será emitido y entregado en el domicilio registrado, después de un mes y medio de la solicitud del duplicado.

Sin embargo, si la pérdida de este documento fue por robo, el ciudadano debe denunciarlo primero ante la guardia civil o la policía. Si además de esto le hurtaron su DNI, la policía nacional será el organismo encargado de generar su duplicado. Con estas dos querellas, se hace la solicitud del permiso de conducir un coche ante la DGT y, luego, a través del portal Duplicado Carnet Conducir.

Información oficial para tener en cuenta Conducir un vehículo en cualquier región de España sin el carnet o el duplicado, genera multas, ya sea por no llevarlo a la mano, tener datos erróneos o estar caducado.

Del mismo modo, este duplicado solo es aceptado en España. Si el residente desea viajar por la Unión Europea y alquilar un vehículo, lo podrá hacer únicamente con el documento original que emite la Dirección General de Tráfico.

Las personas que deseen conocer más sobre este trámite pueden entrar directamente a la página web de Duplicado Carnet Conducir.

