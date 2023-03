La Fundación para la Investigación en Enfermedades Olvidadas (India) y DevsHealth contra los flavivirus

Acuerdo entre la Fundación para la Investigación en Enfermedades Olvidadas (FNDR) y DevsHealth para desarrollar antivirales de amplio espectro para luchar contra les enfermedades producidas por flavivirus. Estas patologías causan más de 400 millones de infecciones al año y actualmente carecen de tratamiento La Fundación para la Investigación en Enfermedades Olvidadas (FNDR, de sus siglas en inglés, Foundation for Neglected Disease Research) y DevsHealth anuncian el inicio de un proyecto para desarrollar nuevos antivirales de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades producidas por flavivirus, como el dengue, la infección por zika, la fiebre del Nilo occidental o la encefalitis japonesa.

Los flavivirus son unos virus de la familia Flaviviridae y producen más de 400 millones de infecciones en humanos al año. En la mayoría de los casos son infecciones leves con pequeños episodios de febrícula, pero algunas infecciones pueden producir episodios graves que comprometan la vida del paciente con síntomas como fiebres hemorrágicas, encefalitis, parálisis o fallo hepático, entre otros. La mayoría de infecciones se producen en países de renta baja o media en donde, aunque suelen ser infecciones leves, la alta morbilidad de estos virus produce un gran impacto en la economía de estos países. Además, el cambio climático está afectando a la distribución global de estas enfermedades y, por tanto, un incremento de casos de infecciones por flavivirus en Europa y en Norteamérica.

Este nuevo proyecto pretende revolucionar el tratamiento de las infecciones producidas por flavivirus ya que actualmente no existen tratamientos disponibles para estas enfermedades. Con este proyecto, la FNDR y DevsHealth tienen como objetivo, no sólo desarrollar un tratamiento de amplio espectro (que funcione por más de una enfermedad), sino que, además, fruto de esta colaboración, quieren que el nuevo tratamiento sea accesible por todo el mundo que lo necesite.

Gracias a esta iniciativa internacional, DevsHealth, una empresa DeepTech que emplea su tecnología para desarrollar nuevos tratamientos antiinfecciosos, trabajará conjuntamente con la FNDR, una entidad sin ánimo de lucro con amplia experiencia en el descubrimiento y desarrollo nuevos tratamientos para infecciones y enfermedades olvidadas. Además, fruto de esta colaboración, se trabajará directamente en uno de los países donde las infecciones por flavivirus tienen mayor impacto económico.

La unión de las tecnologías, experiencia y capacidades de DevsHealth y la FNDR permitirá acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos de amplio espectro por infecciones de flavivirus. DevsHealth se ocupará del diseño in silico (computacional) y la gestión de la síntesis mientras que la FNDR se encargará de todos los experimentos in vitro e in vivo, en el laboratorio.

Según el CEO de DevsHealth, Alfons Nonell-Canals, "esta colaboración nos permitirá trabajar y desarrollar un proyecto con un gran impacto social, aplicando nuestra tecnología para mejorar la salud de las personas a la vez que mejoramos el acceso a los medicamentos, especialmente en países de renta baja o media". Este proyecto está totalmente alineado con la misión de la FNDR ya que, tal y como dice el dr. Shridhar Narayanan, su CEO, "esta colaboración con DevsHealth nos permitirá combinar el poder de las tecnologías basadas en inteligencia artificial con nuestras capacidades y experiencia in vitro e in vivo, para acelerar el descubrimiento y desarrollo de nuevos tratamientos de amplio espectro por enfermedades olvidadas transmitidas por mosquitos".

Acerca la Fundación para la Investigación en Enfermedades Olvidadas (FNDR)

La Fundación para la Investigación en Enfermedades Olvidadas (FNDR) es una entidad de I+D y biotecnología sin ánimo de lucro dedicada al descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias y herramientas de diagnóstico para enfermedades con un alto impacto socioeconómico.

Desde su creación, en 2014, la FNDR ha desarrollado una extensa cartera de terapias por tuberculosis, otras infecciones de micobacterias, malaria, leishmania, infecciones bacterianas graves, infecciones fúngicas, COVID-19 y RSV, yendo desde etapas iniciales del descubrimiento hasta ensayos clínicos avanzados. Esto incluye, por ejemplo, el TBA-7371, un agente antituberculoso que actualmente está en fase 2.

El centro de investigación de la FNDR tiene laboratorios de bioseguridad 2 y 3 tanto para ensayos in vitro como in vivo, y está localizado en Bengaluru, India. La FNDR trabaja siguiendo la aproximación One Health y contribuye a la búsqueda de soluciones para la mejora de la salud global en el campo de las resistencias a antibióticos y la preparación por posibles pandemias.

Acerca de DevsHealth

DevsHealth es una compañía DeepTech que utiliza su plataforma, basada en inteligencia artificial, análisis de datos del mundo real (RWD) y modelado molecular para el descubrimiento y desarrollo de nuevos tratamientos antiinfecciosos.

Gracias a su plataforma tecnológica, DevsHealth reduce el tiempo el riesgo y la inversión necesaria para el desarrollo de nuevos tratamientos antibióticos y antivirales.

La empresa, fundada en julio de 2021, tiene la misión de utilizar tecnología para mejorar la salud global de las personas. Con este objetivo, DevsHealth ha desarrollado su propia plataforma DeepTech y la está utilizando para desarrollar su propia cartera de tratamientos antiinfecciosos. Su primer proyecto, empezado en 2022, es un nuevo tratamiento oral por la COVID-19.