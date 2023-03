Be Chef, la escuela que ofrece curso intensivo de pastelería de la mano de profesionales Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Los cursos intensivos son una modalidad de formación que se caracteriza por reducir el tiempo total de aprendizaje sobre un tema. Por esta razón, se alargan las jornadas diarias de estudio, ampliando la productividad del estudiante. Dicha metodología es bastante popular en cursos, ya que permite desarrollar rápidamente una habilidad.

En este sentido, la repostería es una de las artes culinarias que implementa con frecuencia el sistema de cursos intensivos. En España, existen escuelas como Be Chef que ofrecen un curso intensivo de pastelería especializado de la mano de reconocidos profesionales. De esta manera, los amantes de los postres pueden aprender sobre la elaboración en un corto período de tiempo.

Ventajas del curso intensivo de pastelería La pastelería es un área gastronómica que demanda elevados conocimientos teóricos y prácticos para crear distintas recetas. Por lo general, adquirir dicha preparación puede tomar varios meses o años. Sin embargo, los cursos intensivos son una alternativa más rápida, ya que se desarrollan en solo un mes de clases continuas.

Ese breve período de formación puede representar una gran ventaja para las personas que no disponen de tiempo libre durante todo el año. Además, los cursos se estructuran de forma eficiente para principiantes y estudiantes experimentados. Por esta razón, suelen abarcar un amplio temario sobre materias primas, conceptos técnicos, preparaciones y recetas.

Otra ventaja de las clases es que se realizan de forma presencial para tener un feedback inmediato de los profesores. Por lo tanto, son un espacio en donde los aprendices pueden obtener destrezas prácticas y, al mismo tiempo, permiten relacionarse con personas interesadas en la repostería y establecer networking.

Centros expertos para estudiar un curso intensivo de pastelería España es un lugar reconocido por la exquisita gastronomía, por esto, existe una gran variedad de instituciones en donde aprender repostería como Be Chef. Se trata de una escuela de pastelería en Barcelona que ofrece formación para las personas que desean dedicarse a la repostería, con instalaciones de alta calidad.

También cuenta con algunos de los profesores culinarios más reconocidos a nivel nacional como Hans Ovando, el mejor maestro artesano pastelero de España 2022. Al igual que los chefs Elena Adell, Jordi Puigvert, Toni Rodríguez, entre otros expertos pasteleros.

El curso intensivo tiene un período de capacitación de un mes dividido en 180 horas de clases prácticas presenciales y 120 horas de lecciones en vídeo. Las clases se componen por un reducido grupo de alumnos para garantizar la máxima atención. Y al culminar, los estudiantes reciben el certificado que acredita la formación como pasteleros.

Aprender repostería es fundamental para las personas que desean trabajar en el sector de la restauración o iniciar un negocio propio. Del mismo modo, puede ser útil para los interesados en la cocina que desean preparar postres para el consumo personal.

