Barcelona, más que un club Las obedientes masas adormecidas pero fanáticas del balompié despiertan de su letargo por sí mismas, provocando una rebelión de los de abajo Francisco Vélez Nieto martes, 21 de marzo de 2023, 10:07 h (CET) Cuando Cervantes se refugió en Barcelona forzado, huyendo de la justicia y Hacienda, su ingenio le echó una mano: "Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única; y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella, sólo por haberla visto".



Nadie puede negar esta España tan pintoresca como variada, esta frase famosa de "el Barça es más que un Club" fue pronunciada por el presidente Narcís de Carreras el 7 de enero de 1968 en el discurso de su toma de posesión y tras dicha frase, la dictadura ya en decadencia y en dicho manifiesto un poder absoluto de ordeno y mando para el fútbol y los negocios, mientras el divinizado dictador bajo la majestad de la Iglesia española subía a los cielos del Valle de los caídos. El mundo de los negocios sigue viento en popa y los dineros de las clases altas entran en juego del poderío catalán.

Años más tarde, en plena democracia española, siendo alcalde de Madrid Tierno Galván, escribió un librito sobre el fútbol lleno de ingenio crítico que lo hizo famoso por sus ingeniosas frases.” El opio del pueblo, la guerra moderna “El fútbol también es un campo de batalla filosófico. tanto como los pezones de una muy pública Señora.

En este sur ”ojú que frío los andaluces”. Ya llevábamos casi un siglo consolándonos, por ejemplo,” viva el Betis manque pierda”.

Tres muestras diferentes que marcan la diversidad de los extremos. Unos extremos de quienes mandan y los que obedecen. Masa y poder alienados. Todo esto es lo que nos lleva a repasar de nuevo por su mucha actualidad. La rebelión de las masas de Ortega y Gasset por su contemporaneidad en nuestra sociedad de consumo, hasta el punto de recordarnos ese importante libro de G Orwell “ 1985” Y La rebelión de las masas.

“En rigor, la masa puede definirse, como hecho psicológico, sin necesidad de esperar a que aparezcan los individuos en aglomeración. Delante de una sola persona podemos saber si José Ortega y Gasset La Rebelión de las Masas es masa o no. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo, en bien o en mal, por razones especiales, sino que se siente «como todo el mundo» y, sin embargo, no se angustia, se siente bien al sentirse idéntico a los demás.

Imagínese un hombre humilde que al intentar valorarse por razones especiales, al preguntarse si tiene talento para esto o lo otro, si sobresale en algún orden, advierte que no posee ninguna cualidad excelente. Este hombre se sentirá mediocre y vulgar, mal dotado; pero no se sentirá inquieto.

Ha transcurrido un considerable tiempo, de la sociedad de consumo con niveles culturales, a la altura de las circunstancias que el propio estado de desarrollo y explotación ha logrado con un dominio inmenso sobre esa obediente masa, que en un momento necesario para los propios altos poderes a medida que se investigan las extrañas causas que aumentan los escándalos, las sorpresas que al llegar a publicarse preocupan a las alturas que igualmente pueden caer en una competición, cuyos desbordamientos desorbitante deja al desnudo a los grandes que pueden en un momento, descubrir los métodos que utilizan actos oscuros e ilegales a medida que la justicia va desenvolviendo la tela de araña. Las obedientes masas adormecidas pero fanáticas del balompié despiertan de su letargo por sí mismas, provocando una rebelión de los de abajo. Esperando órdenes de sus conductores que consideren sus cálculos del hábilmente establecidos.

Los ambientes sociales son sus comentarios. Parecen esperar órdenes. Nadie está sin pecado en la viña del Señor. La masa fiel duerme y esperemos achicar este torrente de basura. Esperemos el río de todo tipo de tácticas que nos vienen, llegando con sus diversos colores. Sin la masa ellos solos no son gran cosa en la inmensidad que encierra el mundo del fútbol y los acuerdos en los palcos prominentes. NORMAS DE USO

