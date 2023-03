Algunos de los problemas jurídicos más frecuentes al vender una casa Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) A la hora de vender una casa existen innumerables aspectos que hay que tener en cuenta para desarrollar la operación con éxito. El proceso de compraventa requiere un conjunto de trámites y condiciones legales, situaciones que se pueden volver engorrosas si se realizan sin la ayuda de un especialista. La agencia inmobiliaria Vitalcasa señala los aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo todo el proceso.

¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando se trata de vender un inmueble, es normal que las personas quieran que los trámites se hagan con la mayor rapidez posible. Cualquier inconveniente que pueda surgir hará frenar el proceso, por lo que tener de forma anticipada una lista completa de documentos requeridos es el primer factor a tener en cuenta.

El principal documento del que se debe disponer es el título de propiedad o una copia certificada del mismo. En algunos casos, puede ocurrir que la propiedad no esté debidamente escriturada, caso que demanda la regularización de la misma mediante trámites adicionales.

En el caso de que la propiedad provenga de una herencia, son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta. Es preciso investigar la existencia de deudas. Algunas son difíciles de detectar e imposibilitan o dificultan los trámites posteriores. Las herencias con más de un heredero son propensas a ser motivo de dificultades, sobre todo si uno de los beneficiarios no desea vender.

Entre los trámites habituales se encuentra, además, una serie de impuestos que posibilitan la instancia previa a la compraventa. Se trata de informes de dominio e inhibiciones. Una vez que se reúne toda la documentación, se realiza la confección del contrato de compraventa, que es la instancia anterior a la nueva escritura.

Recopilar la documentación es solo el primer paso Recopilar la documentación adecuada y preparar todos los documentos no es todo lo que se debe hacer para llevar a cabo la compraventa. Existen varias situaciones inesperadas que pueden complicar el proceso. En esos casos, lo más recomendable es contar con un abogado experto en transacciones inmobiliarias para resolverlas. Algunos de los casos más frecuentes se dan con los compradores arrepentidos, las peticiones de renegociación de plazos de pago establecidos o el inicio de acciones legales tomadas por los nuevos propietarios que encuentran defectos no declarados en el plazo de dos años tras la compra de una propiedad nueva o de 6 meses en el caso de una casa usada.

Teniendo en cuenta todos esos aspectos, para realizar la operación de compraventa con la mayor seguridad, muchos especialistas recomendarán siempre acudir a los servicios de agentes inmobiliarios como los que ofrece Vitalcasa. Esta agencia inmobiliaria es una de las pocas en tener en su equipo una abogada especializada en compraventas, la cual puede garantizar la máxima eficacia. Por esta razón, se ha convertido en una de las opciones favoritas de todas aquellas personas que están pensando en comprar o vender un inmueble.

