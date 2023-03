El Colegio Internacional Casvi Boadilla habla sobre la importancia de la escolarización temprana en el futuro exitoso de los hijos Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) La escolarización temprana de los más pequeños les proporciona una gran cantidad de beneficios relacionados, sobre todo, con sus habilidades cognitivas, emocionales o sociales.

En las escuelas infantiles concertadas en Madrid, como el colegio internacional Casvi Boadilla, reciben niños desde los 2 años con un plan de estimulación integral que les ayuda a desarrollar su potencial humano desde edades tempranas. En el mencionado colegio de Boadilla Del Monte, proveen educación muy humana, centrada en los talentos personales y pensamiento crítico de cada niño para ayudarles a ser la mejor persona que pueden llegar a ser.

El informe TIMSS 2019 de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) indicaba que en España el porcentaje de niños que cursan el primer ciclo de E. Infantil es del 75 %. Una cifra muy por encima del resto de países de la Unión Europea. Según estos datos, los alumnos de España acceden a la educación primaria con un mejor nivel en las destrezas de lectura, escritura y matemáticas. Esto influye positivamente en su rendimiento.

Son muchos los beneficios que aporta la escolarización temprana en los niños Adquisición de hábitos y rutinas. Los niños consiguen tener una rutina de sueño, alimentación, pequeñas responsabilidades, etc.

Mejor socialización. La pronta socialización favorece habilidades que serán muy positivas en su futuro.

Fomento del lenguaje. Gracias a la estimulación del lenguaje, los niños trabajan las habilidades de investigación y pensamiento.

Aprender “sin querer”. Los niños aprenden de forma divertida sin ser consciente del proceso. Lo hacen a través del juego, la música o las representaciones.

Adquisición de habilidades psicomotrices. Gracias a actividades como la natación, los niños crean nuevos hábitos y fomentan la constancia, un valor muy importante en los colegios IB como el este.

Desarrollo de la lectoescritura. Aunque su dominio no es obligatorio hasta los 6 años, la estimulación se trabaja desde edades tempranas, tanto a nivel grupal como individual.

Habilidades matemáticas. Las matemáticas también pueden estimularse desde que los alumnos son pequeños. Desde que entran al colegio se pueden trabajar los números, el razonamiento, la orientación espacial…

Iniciación a las nuevas tecnologías. Siempre que se usen correctamente las nuevas tecnologías, estas se convierten en un recurso muy adecuado para favorecer el aprendizaje en el aula. Un buen ejemplo de ello es trabajar en la iniciación a la robótica.

Educadores en Infantil Los profesores de Educación Infantil desarrollan un papel muy diferente del resto de docentes. Son profesionales especialistas en esa etapa educativa en concreto.

Atención y educación de los niños. Los educadores infantiles velan por la seguridad y bienestar de los más pequeños. Eso incluye necesidades básicas de alimentación, higiene y sueño. Además, crean un vínculo de confianza a través del cual fomentan la educación emocional y la educación en valores.

Colaboración y comunicación con las familias. Además de recoger información importante en cuanto a logros o comportamientos para comunicarla, los educadores apoyan emocionalmente a las familias. Por ejemplo, en situaciones de comprensión y asimilación en casos de diagnósticos. También mantienen una actitud abierta y de escucha activa para poder ofrecer las herramientas que sean necesarias.

Cooperación en la comunidad educativa. Los educadores infantiles trabajan en equipo con el resto de educadores y maestros para mejorar día a día. Y, sobre todo, participan de forma activa y dan ideas para la elaboración y desarrollo de eventos que se realicen dentro de la escuela infantil.

Metodologías en la educación temprana Montessori. Se trata de uno de los programas más famosos. En este método, el pequeño se pone en el centro y las tareas se adaptan a las capacidades de cada alumno. En esta metodología, los padres juegan un papel fundamental, ya que deben mantener la misma actitud también fuera de las aulas.

Método Waldorf. Este método abarca diferentes etapas educativas, pero, en el caso de Infantil, promueve la enseñanza por medio de actividades manuales y manipulativas, centradas en el arte, la música y la creatividad en general.

Gamificación. Ya se sabe que, para los niños de 0 a 6 años, el juego es todo. Es por ello que la gamificación trata de promover el aprendizaje de conocimientos y habilidades sociales por medio de la diversión. Esto es especialmente importante mediante juegos ligados a las TIC, ya que los niños ya son nativos digitales. Tienen mayor predisposición y motivación a la hora de realizar estas actividades.

Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Es la metodología más centrada en la cooperación entre los niños. Consiste en la formación de diferentes grupos de alumnos que deben actuar de forma conjunta para conseguir los proyectos planteados. En este sentido, se promueven también las habilidades sociales de cooperación, comunicación o asertividad.

Todas las metodologías tienen aspectos interesantes y válidos. Muchas veces incluso se combinan varios métodos. Es muy importante en este sentido las cualidades del maestro.

En Casvi Boadilla, aunque la metodología del Bachillerato Internacional no comienza hasta los tres años, los pequeños comienzan a prepararse para la que será su metodología base en los siguientes años. Se trata de una metodología que se basa en la internacionalidad y en los futuros adultos que serán los alumnos de hoy.

La metodología del Bachillerato Internacional trabaja sobre la base de los atributos del perfil. Intenta conseguir que los alumnos sean indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.

Durante los programas PEP y PAI, que son los instaurados en el centro, los alumnos llevan a cabo actividades con las cuales no solo trabajan el currículo escolar, sino que también desarrollan este perfil.

