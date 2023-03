Fundación Canal firma un convenio con Down Madrid para apoyar la creatividad y la integración de las personas con discapacidad intelectual Supone una vía para que los artistas con discapacidad intelectual den a conocer sus obras Redacción @DiarioSigloXXI sábado, 18 de marzo de 2023, 10:52 h (CET)

La Fundación Canal de Isabel II ha firmado un convenio de colaboración con Down Madrid con el fin de apoyar la creatividad y la integración de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

En concreto, el acuerdo consiste en destinar los fondos recaudados con las entradas a los conciertos de la Fundación Canal en los ciclos ‘Música de cámara’ y ‘Música en familia’ al proyecto Arte Down, una iniciativa de Down Madrid que desarrolla actividades de formación y expresión artística y que supone a su vez una vía para que los artistas con discapacidad intelectual den a conocer sus obras.

Las entradas a los conciertos de la Fundación Canal son gratuitas. Sin embargo, desde la entidad han explicado que para organizar la alta demanda de entradas que se registra y evitar así posibles esperas, el público tiene la opción de reservar asiento en su página web a cambio de un donativo de cuatro euros, dinero que se destina cada año a una ONG de la Comunidad de Madrid, que en este caso será Down Madrid.

Entre las actividades que se realizan en Arte Down destacan su taller de pintura, visitas a museos, concursos como el Concurso Internacional de Pintura y Escultura que se lleva a cabo desde 1993, exposiciones y la venta de productos de Arte Down que se pueden encontrar en las tiendas del Museo del Prado o el Museo Thyssen-Bornemisza.

Según han explicado representantes de Down Madrid, estas actividades culturales están diseñadas para “despertar la creatividad de los participantes a través de sus talleres que abarcan diferentes campos de mundo artístico y de la expresión como el baile, el teatro, la radio, la comunicación, la fotografía y las artes visuales”, actividades que tal y como han destacado “son fundamentales para alcanzar un desarrollo integral de la persona, así como su inclusión social, educativa y laboral”. NORMAS DE USO

