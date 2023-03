No Solo Maquetas, la empresa que ofrece tecnologías de impresión 3D de hilo y resina Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 19:52 h (CET) La impresión 3D se ha posicionado como una herramienta óptima para estudiantes y profesionales del mundo de la arquitectura. Esta herramienta permite producir maquetas muy detalladas y precisas para mostrar ideas e impresionar a los clientes con modelos tangibles que tienen en cuenta la información precisa sobre el edificio o el sitio de construcción. De esta manera, les permiten ahorrar en dinero y tiempo, además de ganar más negocios.

Desde No Solo Maquetas disponen de las últimas tecnologías de impresión 3D, como son la técnica de hilo o de resina. Estas técnicas permiten fabricar modelos a escala para comprobar el funcionamiento o presentarlos a los clientes.

Los beneficios de la impresión 3D En un campo donde las representaciones fotorrealistas y la tecnología de realidad virtual están avanzando, los modelos físicos son cada vez más raros. Sin embargo, ofrecen a los arquitectos ciertas ventajas que no se consiguen con modelos digitales.

Con la ayuda de la impresión 3D los arquitectos y diseñadores pueden crear maquetas de bajo coste y con un alto nivel de precisión. Esto permite imprimir varios modelos para diferentes versiones de un proyecto. Tener estos modelos tangibles para presentar a los clientes puede ayudarlos a visualizar el proyecto en diferentes fases, además de probar las cualidades espaciales y el funcionamiento.

De manera tradicional, los profesionales realizaban modelos a escala a mano. Poder imprimirlos en 3D y realizar otro trabajo mientras la impresora hace todo el trabajo permite ahorrar bastante tiempo que puede dedicarse a actividades más productivas. Además, si tienen una nueva idea o el cliente cambia de opinión, el modelo 3D puede modificarse y reimprimirse con bastante facilidad.

Acerca de los servicios que ofrece No Solo Maquetas En No Solo Maquetas emplean tecnologías vanguardistas, como son la impresión 3D de hilo y resina, que ofrecen una alta calidad en los acabados, combinadas con otras técnicas más artesanas o artísticas. De esta manera, pueden crear maquetas y prototipos de artículos con el mayor detalle y precisión; además de caracterizarse por la durabilidad y resistencia.

Mediante el uso de tales sistemas, reproducen para los clientes monumentos, ciudades antiguas, iglesias o recreaciones de escenas históricas. También crean maquetas paisajísticas, ya sean de parque, jardines o lagos.

Por otro lado, la firma crea maquetas industriales con una tecnología que permite simular movimientos de los procesos reales. También recrea urbanizaciones, residencias particulares, edificios o cualquier trabajo relacionado con la arquitectura. De modo que, con la ayuda de la empresa, los profesionales pueden detectar cualquier error en los proyectos antes de iniciar el proceso de construcción.

La tecnología de impresión 3D de hilo y resina que ofrece No Solo Maquetas permite fabricar maquetas que resisten la exposición al aire libre y las condiciones meteorológicas. Cabe destacar que se puede contactar con la empresa mediante el sitio web para resolver cualquier duda presentada o solicitar cualquiera de los servicios.

