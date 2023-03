Contar con el servicio Implant (RPO) y el servicio de outsourcing IT de Pasiona Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 18:28 h (CET) Actualmente, se dan distintos fenómenos que dificultan el reclutamiento de perfiles IT en empresas tecnológicas y del sector de software. Por un lado, las start-ups tecnológicas están creciendo y, según previsiones de Harvard Business Review, la necesidad de personal aumentará en un 60 % durante los próximos años. Por otra parte, se trata de trabajadores con alto nivel de formación y desarrollo de competencias específicas.

Para facilitar el proceso de headhunting de talento, la consultora especializada Pasiona ofrece servicios de outsourcing IT y de Implant (RPO) (Recruitment Process Outsourcing). De esta manera, es posible ampliar un equipo tecnológico para gestionar grupos técnicos y desarrollar software.

Pasiona proporciona servicios de outsourcing IT Esta consultora ofrece este tipo de servicios debido a que muchos de sus clientes tienen la necesidad de incorporar talento cualificado a sus proyectos. Además, las empresas que solicitan este tipo de apoyo disfrutan de varias ventajas, ya que Pasiona pone a disposición de sus clientes los perfiles que mejor se adaptan a las necesidades de cada organización. Esto sucede después de un proceso de evaluación y validación llevado a cabo por un equipo técnico de alto nivel.

Se trata también de una manera de eliminar costes derivados de la incorporación y formación directa de personal. En este sentido, el concepto de outsourcing supone que los gastos se adaptan y flexibilizan en función de las necesidades que una empresa tiene en cada momento.

Para prestar estos servicios, Pasiona involucra a distintos departamentos que trabajan bajo una coordinación centralizada, siguiendo metodologías ágiles y realizando un seguimiento constante del proceso.

Conseguir el talento necesario para impulsar una compañía, con el servicio Implant (RPO) Con el soporte que brinda Pasiona es posible conseguir que un proyecto alcance el ratio de calidad necesario, cumpliendo, además, con los plazos de entregas preestablecidos. En particular, el servicio Implant (RPO) puede incluir el traslado de un gestor de talento o recruiter para trabajar presencialmente en las oficinas del cliente. Este modelo, denominado onsite, es opcional.

Este servicio supone la optimización de los procesos de selección aplicando herramientas y metodologías ágiles. Asimismo, durante distintas etapas se validan de forma efectiva todas las candidaturas tanto en hard skills como en soft skills.

A su vez, para facilitar la gestión, tanto el talent manager como el business manager de Pasiona ofician de interlocutores con los hiring managers del cliente. De este modo, es posible asegurar una comunicación clara, transversal, rápida y efectiva. Si un candidato no encaja con la organización del cliente o se da de baja de manera voluntaria, existe la opción de conseguir un remplazo.

Con el apoyo de los especialistas en consultoría IT de Pasiona, es posible optimizar el proceso de headhunting de talento para proyectos tecnológicos, mediante servicios que aportan eficiencia y herramientas para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos, como es el caso de éxito de Travelport, quienes han confiado en los servicios de Pasiona para el desarrollo de su negocio.

