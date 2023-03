Xtorm presenta una potente gama de Power Bank de hasta 140 W de potencia USB-C

La marca lanza la última generación de Power Banks de la serie XB4 TITAN con salida USB-C de hasta 60 o 140 vatios con cable integrado y fabricados con materiales reciclados y plásticos GRS. La serie consta de dos modelos que pueden suministrar energía a cualquier dispositivo móvil, permiten cargar hasta 4 al mismo tiempo y admiten carga Pass-Through. Xtorm es marca de Telco Accessories Group, compañía neerlandesa líder en el sector de la experiencia móvil desde hace más de 10 años Los PowerBanks han tomado protagonismo en los últimos años como el accesorio imprescindible para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Este tipo de gadgets son un elemento necesario en el equipaje de mano por la autonomía que aportan a los portátiles y/o móviles y la libertad que ofrecen. Xtorm, consciente de ello, lanza al mercado la serie XB4 que dispone de dos modelos con salida USB-C de 60 o 140 vatios.

La Serie XB4 está fabricada con plásticos reciclados certificados GRS y con una tecnología de vanguardia. Incluye 4 salidas USB-C, la más potente actualmente, un cable de carga integrado que soporta 140w y una pantalla LED que sólo se hace visible cuando está en uso. Está diseñado pensando en la mejor funcionalidad, diseño y una durabilidad que lo hacen un accesorio imprescindible para el usuario avanzado.

Telco Accessories desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. En los últimos años Telco Accessories se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG) y con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements que aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

Dos modelos para diferentes necesidades

La serie XB4 consta de dos modelos adaptados para los usuarios de portátiles USB-C (por ejemplo, MacBook, Chromebook, etc), pero que pueden suministrar energía a prácticamente cualquier dispositivo móvil y permiten cargar hasta 4 aparatos al mismo tiempo. Garantizan un rendimiento y una seguridad óptimos tanto para los dispositivos conectados como para la propia fuente de alimentación y ambos modelos ya están disponibles a través de su tienda de marca y de distribuidores seleccionados a nivel nacional.

El modelo XB401 Titan incluye 3 potentes salidas USB-C PD con una salida total combinada de 90 vatios. La salida USB-C PD de 60 vatios está optimizada para cargar Ultrabooks u otros pequeños portátiles USB-C en sólo 1,5 horas. Las otras 2 salidas USB-C PD pueden cargar fácilmente un smartphone, tablet, dron u otro dispositivo. El modelo insignia XB402 Titan Pro tiene la salida más alta disponible actualmente en el mercado. El Titan Pro suministra la impresionante potencia de 140 vatios a través de una única salida USB-C gracias a la tecnología EPR. Esto permite cargar dispositivos USB-C a alta velocidad con facilidad, incluidos los portátiles alimentados por USB-C como el último MacBook Pro M1 de 16".

El tiempo ya no es un problema

Con su capacidad de 24.000 mAh, hay energía suficiente para cargar la mayoría de los dispositivos y hasta añadir algunas horas extra cuando sea necesario. El XB4 carga el smartphone medio más de 6 veces y un portátil USB-C medio hasta 1,5 veces, lo que suma más de 20 horas extra en un MacBook Pro M1 o un Macbook AIR M2. El suministro de horas de energía extra permite al usuario seguir trabajando, creando, transmitiendo vídeos y mucho más sin necesidad de un cargador de pared.

Además, los Power Banks pueden recargarse fácilmente a través del puerto USB-C. El Titan puede cargarse en 2 horas si se utiliza un cargador de 60 vatios, mientras que el Titan Pro puede recargarse en 1,5 horas, gracias a la entrada de 100 vatios. Ambos admiten la carga Pass-Through, lo que permite cargar el propio Power Bank al tiempo que se cargan todos los dispositivos conectados.

Medidas para un mundo más sostenible

En la elaboración de la Serie XB4 Series se han utilizado materiales reciclados para el propio dispositivo y se han utilizado celdas de batería más eficientes. Además, es la primera en incorporar el nuevo embalaje sostenible de Xtorm donde tanto el plástico como el cartón están hechos de materiales reciclados. El uso de plásticos se ha reducido a tan sólo un único gancho de plástico reciclado GRS y se ha reducido mucho el uso de tinta imprimiendo el envase en un tono más claro en lugar de todo negro.

El reducido tamaño del envase minimiza el volumen de transporte y por consiguiente la emisión de CO2. El uso de la nueva generación de baterías de iones de litio de alta capacidad y eficiencia ha permitido a Xtorm utilizar menos células de batería, lo que disminuye en gran medida su impacto sobre el medio ambiente. De este modo,la nueva serie XB4 de Xtorm sube el listón de la tecnología de carga móvil incorporando sostenibilidad sin comprometer la calidad al crear un producto de alimentación único.

Acerca de Telco

"Desde 2008 diseñamos, desarrollamos y distribuimos accesorios móviles de alta calidad en los segmentos de mercado premium y especializado, centrándonos en: Carga, Protección y Conectividad. 5 marcas con contenido premium y soporte de marketing y fuerza de ventas orientada al canal con envío directo desde nuestros almacenes en Países Bajos, presentes en más de 60 países y que ya alcanza una facturación de +30M€".

Telco está fuertemente comprometida con la sostenibilidad y desarrolla productos de larga duración combatiendo así la reposición y evitando contaminación innecesaria. Fabrican con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad, aluminio 100% reciclado y apuntan a reducir la cobertura de tinta en los embalajes así como la reducción del uso de plásticos en un 50% con cada lote de nuevos productos.